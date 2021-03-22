Новый начальник Генштаба Армении пообещал сохранять политический нейтралитет
Командование вооруженных сил Армении пообещало сохранять нейтралитет в политических вопросах. Соответствующее заявление сделал новый начальник Генштаба Артак Давтян, который был назначен премьер-министром Николом Пашиняном
Командование вооруженных сил Армении пообещало сохранять нейтралитет в политических вопросах. Соответствующее заявление сделал новый начальник Генштаба Артак Давтян, который был назначен премьер-министром Николом Пашиняном.
Глава Генштаба Армении заявил, что военные продолжают осуществлять поставленные перед ними задачи по переоценке и укреплению системы безопасности Армении и нейтрализации внешних угроз, сообщает информагентство «Sputnik Армения».
Напомним, что прежний начальник Генштаба Оник Гаспарян был уволен с занимаемой должности по решению Никола Пашиняна. Его отставка произошла после того, как военное командование потребовало увольнения премьер-министра страны.
Конфликт между Николом Пашиняном и военным командованием разгорелся из-за российских ракетных комплексов «Искандер». Журналисты поинтересовались у премьера, почему данный вид вооружения не использовался во время военных действий в Нагорном Карабахе, на что Пашинян заявил о «несработавших «Искандерах»». Заявление главы правительства публично высмеял замглавы Генштаба Тиран Хачатрян, после чего был сразу же уволен. В ответ военное руководство потребовало отставки Пашиняна.