В Армении назначили внеочередные выборы в парламент. Они могут состояться в июне
В Армении 20 июня текущего года состоятся внеочередные выборы в парламент. Такое решение было принято во время переговоров с участием президента страны Армена Саркисяна и представителей оппозиции
В Армении 20 июня текущего года состоятся внеочередные выборы в парламент. Такое решение было принято во время переговоров с участием президента страны Армена Саркисяна и представителей оппозиции.
Премьер-министр республики Никол Пашинян написал в Facebook, что в ходе встречи с главой фракции оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном было решено, что внеочередные выборы в парламент являются лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации в стране.
Президент Армен Саркисян, правящая парламентская фракция «Мой шаг» и оппозиционная фракция «Светлая Армения» поддержали решение о проведении парламентских выборов.
Между тем, лидер «Движения за спасение Родины» Вазген Манукян выступил против проведения новых выборов, поскольку сейчас тысячи семей оплакивают погибших в Нагорном Карабахе родственников, а на исцеление душевных ран нужно дать людям хотя бы год.
Манукян также выступил против того, чтобы парламентские выборы организовывал Никол Пашинян, который «позорно проиграл войну» с Азербайджаном за Карабах.