Президент Армении Армен Саркисян госпитализирован с осложнениями после COVID-19
Президент Армении Армен Саркисян попал в больницу с осложнениями после перенесенного коронавируса. Сейчас главы республики проходит обследование в медицинском центре «Астхик»
Фото: president.am
Президент Армении Армен Саркисян попал в больницу с осложнениями после перенесенного коронавируса. Сейчас главы республики проходит обследование в медицинском центре «Астхик».
Пресс-служба администрации президента сообщила, что ранее Армен Саркисян переболел COVID-19, а спустя некоторое время у него возникли осложнения.
Армянское издание «Грапарак» сообщает, что коронавирус дал осложнения на сердце, и президенту проводится операция по стентированию. В администрации президента данную информацию опровергли.
у президента Армении выявили в январе 2021 года, когда он находился в Лондоне. Там он был госпитализирован с двусторонней пневмонией.