Премьер-министр Армении Никол Пашинян добился отставки начальника Генштаба
Глава правительства Армении Никол Пашинян уволил начальника Генштаба республики Оника Гаспаряна. Указ от отставке силовика опубликован на сайте кабинета министров
Глава правительства Армении Никол Пашинян уволил начальника Генштаба республики Оника Гаспаряна. Указ от отставке силовика опубликован на сайте кабинета министров.
Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян дважды направлял президенту страны Армену Саркисяну проект указа об увольнении начальника Генштаба, однако глава государства отказывался подписать этот документ, так как он противоречит Конституции страны. Однако Саркисян не оспорил указ Пашиняна в Конституционном суде, поэтому решение об отставке Гаспаряна вступило в силе.
Никол Пашинян решил снять Оника Гаспаряна с должности главы Генштаба после того, как военные потребовали отставки премьера. Последний обвинил военное командование в попытке осуществить государственный переворот в стране.
Конфликт между главой правительства и военными разгорелся из-за увольнения замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Силовик лишился должности после того, как посмеялся над словами Пашиняна о «несработавших» во время военных действий в Нагорном Карабахе ракетных комплексах «Искандер», поставленных Россией.