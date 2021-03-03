Премьер Армении анонсировал референдум по вопросу изменения формы правления в стране
Глава правительства Армении Никол Пашинян анонсировал проведение в стране референдума по вопросу о переходе республики от парламентской к полупрезидентской форме правления
Глава правительства Армении Никол Пашинян анонсировал проведение в стране референдума по вопросу о переходе республики от парламентской к полупрезидентской форме правления.
Во время митинга своих сторонников в центре Еревана премьер-министр сообщил, что проведение референдума запланировано на октябрь 2021 года. По итогам народного голосования власти примут новую Конституцию или пакет поправок, которые позволят перейти от парламентской к полупрезидентской форме правления, сообщает «Интерфакс».
Сам г-н Пашинян выступает за сохранение парламентской формы правления, так как она гарантирует стабильность и избавит страну от внутриполитических кризисов. При этом полупрезидентскую форму правления премьер-министр назвал «системой безответственного управления».
Отметим, что Армения стала парламентской республикой в 2015 году по итогам референдума. Полномочия президента страны были ограничены и перераспределены в пользу премьер-министра, который выдвигается от партии парламентского большинства.