Премьер Армении Никол Пашинян извинился перед гражданами за ошибки правительства
Также премьер заявил, что будет и дальше добиваться увольнения главы Генштаба Армении Оника Гаспаряна, после того как военное командование потребовало его отставки
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время митинга своих сторонников в центре Еревана попросил прощения у граждан страны за ошибки правительства.
Митинг проходил на площади Республики. Во время мероприятия Никол Пашинян в сопровождении супруги и охраны вышел к людям и обратился к ним с речью. Премьер заявил, что и лично он и армянское правительство за последние два года в целом совершили ряд ошибок, за которые он бы хотел извиниться.
«Я хочу у всех вас, у всех граждан Армении, у всех армян диаспоры, у всех граждан Арцаха попросить прощения», - заявил Пашинян, слова которого приводит «Sputnik Армения».
Также премьер заявил, что будет и дальше добиваться увольнения главы Генштаба Армении Оника Гаспаряна, после того как военное командование потребовало его отставки. Данное требование Пашинян назвал незаконным, так как Конституция устанавливает нейтралитет вооруженных сил в политических вопросах.
Напомним, что конфликт между Николом Пашиняном и Генштабом возник из-за слов премьера о ракетных комплексах «Искандер». Политик заявил, что во время военных действий в Нагорном Карабахе эти комплексы не применялись, поскольку они якобы «сработали только на 10%». Замначальника Генштаба Тиран Хачатрян посмеялся над словами Пашиняна, после чего его сняли с должности.
На следующий день Генштаб Вооруженных сил Армении опубликовал заявление, в котором потребовал отставки Никола Пашиняна. Премьер в ответ обвинил военных в попытке государственного переворота.