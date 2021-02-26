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Армения
26 февраля 2021, 19:13

В ПАСЕ назвали недопустимым призыв Генштаба об отставке правительства Армении и выразили озабоченность ситуацией в стране

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу Армении выразили в пятницу озабоченность ситуацией в стране и призвали к соблюдению демократических принципов

В ПАСЕ назвали недопустимым призыв Генштаба об отставке правительства Армении и выразили озабоченность ситуацией в стране
Фото: Пресс-службы Совета Европы

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу Армении выразили в пятницу озабоченность ситуацией в стране и призвали к соблюдению демократических принципов. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном заявлении шведки Борианы Оберг и финна Киммо Кильюнена.

"Мы крайне обеспокоены последними событиями в Армении. В частности, мы считаем недопустимым опубликованное в четверг Генеральным штабом Вооруженных сил заявление, призывающее к отставке демократически избранного правительства", - подчеркивают представители ПАСЕ.

Они призвали "все политические силы и государственные институты в полной мере соблюдать демократические принципы и положения конституции Армении, принять все необходимые меры к немедленной деэскалации нынешней ситуации". "Армения проходит через очень трудную фазу своей новейшей истории, и она больше, чем когда-либо, нуждается в успокоении, сдержанности, мудрости, а также в полной поддержке ее всеми сторонами с тем, чтобы возобладали демократические принципы, что позволит урегулировать нынешний политический кризис", - говорится в заявлении.

25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в неумении принимать адекватные решения в данной кризисной и критической для армянского народа ситуации. В тот же день Пашинян в ходе прямого эфира заявил, что принял решение освободить от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. В Ереване прошли митинги сторонников и противников Пашиняна. Оппозиция перекрыла проспект Баграмяна, где находится здание парламента Армении, и объявила о бессрочных круглосуточных акциях протеста, которые будут продолжаться до отставки Пашиняна.

Источник - Новости-Армения

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