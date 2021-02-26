Минобороны РФ выразило недоумение по поводу слов премьера Армении о неэффективности «Искандеров»
В российском ведомстве заявили, что «Искандеры» не применялись во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом свидетельствуют данные системы объективного контроля
Министерство обороны РФ прокомментировало спор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и руководства Генштаба страны о российских ракетных комплексах «Искандер».
В российском ведомстве заявили, что «Искандеры» не применялись во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом свидетельствуют данные системы объективного контроля.
В Минобороны РФ также заявили, что слова Никола Пашиняна о неэффективности «Искандеров» вызывают недоумение и удивление. Российские силовики предположили, что премьера Армении просто ввели в заблуждение по поводу использования ракетных комплексов, а он использовал неточную информацию.
Напомним, Никол Пашинян, отвечая на вопрос о применении «Искандеров» во время конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, назвал ракетные комплексы неэффективными. По его словам, «выпущенные ракеты не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Замглавы Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял слова премьера и заявил, что такого просто не может быть, чтобы ракета «взорвалась на 10%». Руководство страны после этого приняло решение об увольнении силовика.
Командование Вооруженных сил Армении в ответ потребовало отставки Никола Пашиняна и всего правительства, заявив, что они не в состоянии принимать адекватные решения. Премьер-министр в свою очередь уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна и обвинил военное начальство в попытке осуществить государственный переворот.