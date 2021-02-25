Командование Вооруженных сил Армении потребовало отставки премьер-министра
Вооруженные силы Армении потребовали отставки главы правительства Никола Пашиняна и всех действующих министров. Такое требование армия выдвинула из-за отставки заместителя начальника Генштаба страны Тирана Хачатряна
Вооруженные силы Армении потребовали отставки главы правительства Никола Пашиняна и всех действующих министров. Такое требование армия выдвинула из-за отставки заместителя начальника Генштаба страны Тирана Хачатряна. Силовика сняли с должность после того, как он рассмеялся из-за слов Пашиняна о неэффективности российских «Искандеров».
В заявлении армии говорится, что премьер и правительство «не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». Армия «терпеливо выносила «нападки», направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью», однако все имеет свои пределы. В этой связи командование ВС Армении требует отставки Пашиняна и всего кабинета министров, сообщает агентство Sputnik.
Никол Пашинян в ответ обвинил военное командование в попытке совершить государственный переворот в стране. В ближайшее время премьер выступит со специальным обращением к армянскому народу.
Ранее Никол Пашинян заявил о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер» и «недовзорвавшихся» ракетах во время военного конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба Тиран Хачатрян высмеял слова премьера. На вопрос журналиста о том, может ли ракета «Искандера» взорваться только на 10%, силовик сначала рассмеялся, а затем заявил, что такое невозможно.