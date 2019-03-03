На МКАДе из-за гололеда произошло ДТП с участием 38 автомобилей
В Москве на 59-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 38 автомобилей. Причиной массовой аварии стал гололед, который сопровождался сильным ветром
Фото: Труд
В Москве на 59-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 38 автомобилей. Причиной массовой аварии стал гололед, который сопровождался сильным ветром.
В связи с ДТП движение по всем полосам было на некоторое время прекращено, что привело к возникновению пробке на МКАДе.
В УГИБДД по Москве сообщили, что на кольцевой автодороге произошло много мелких ДТП. Пострадал один человек, погибших нет. На месте происшествия работали сотрудники ДПС и МЧС.
В настоящее время движение транспорта полностью восстановлено, сообщает РИА Новости.