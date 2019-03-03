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Происшествия
03 марта 15:13

На МКАДе из-за гололеда произошло ДТП с участием 38 автомобилей

​В Москве на 59-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 38 автомобилей. Причиной массовой аварии стал гололед, который сопровождался сильным ветром

На МКАДе из-за гололеда произошло ДТП с участием 38 автомобилей
Фото: Труд

В Москве на 59-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 38 автомобилей. Причиной массовой аварии стал гололед, который сопровождался сильным ветром.

В связи с ДТП движение по всем полосам было на некоторое время прекращено, что привело к возникновению пробке на МКАДе.

В УГИБДД по Москве сообщили, что на кольцевой автодороге произошло много мелких ДТП. Пострадал один человек, погибших нет. На месте происшествия работали сотрудники ДПС и МЧС.

В настоящее время движение транспорта полностью восстановлено, сообщает РИА Новости.

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