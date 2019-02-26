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26 февраля 10:40

ФСБ сообщила о планах сторонников «ИГ» организовать теракт около штаб-квартиры ГРУ

В подготовке терактов подозревают одного из лидеров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу-Усаму Нораки. Дистанционно он давал боевикам распоряжения об организации атаки на штаб-квартиру ГРУ на Хорошевском шоссе

ФСБ сообщила о планах сторонников «ИГ» организовать теракт около штаб-квартиры ГРУ

ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов в Москве. Один из взрывов боевики планировали осуществить около штаб-квартиры ГРУ (Главное управление Генштаба ВС России).

В подготовке терактов подозревают одного из лидеров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу-Усаму Нораки. Дистанционно он давал боевикам распоряжения об организации атаки на штаб-квартиру ГРУ на Хорошевском шоссе. Свои планы боевикам осуществить не удалось, так как они были задержаны сотрудниками ФСБ, сообщает «КоммерсантЪ».

По данным спецслужб, одну из московских ячеек террористов создал еще весной 2016 года гражданин Таджикистана Мусалим Бабаев. Спустя некоторое время члены ячейки связались с Абу-Усамой Нораки. Уже вместе с ним боевики планировали подорвать военные грузовики с солдатами-срочниками, которые несли службу в штаб-квартире ГРУ.

Другая московская ячейка, сформированная уже непосредственно самим Нораки, планировала организовать теракты в поезде на Московском центральном кольце и в ТЦ «Эдельвейс» в подмосковной Балашихе. Все боевики были задержаны.

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