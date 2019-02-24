В Петербурге водитель BMW X6 выехал на тротуар и сбил пешеходов
В центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте водитель автомобиля BMW Х6 выехал на тротуар и врезался в пешеходов. В результате происшествия погибли два человека
В центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте водитель автомобиля BMW Х6 выехал на тротуар и врезался в пешеходов. В результате происшествия погибли два человека.
Авария произошла около часа ночи в воскресенье, 24 февраля. По данным ГИБДД, за рулем BMW находился водитель 1989 года рождения. По неустановленным пока причинам мужчина не справился с управлением и вылетел на тротуар.
«Интерфакс» сообщает, что в результате аварии погибли два человека. Еще трое получили травмы, им была оказана медицинская помощь.
По данным «Фонтанки», один из погибших являлся гражданином США, который некоторое время назад решил переехать в Петербург. Вторая жертва ДТП - жительница Москвы.
За рулем BMW находился мужчина по имени Мурад, который занимается продажей «красивых» автомобильных номеров. За последние два года в отношении водителя было выписано более 50 штрафов за нарушение ПДД.