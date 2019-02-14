В Москве снегопад не пустил на маршруты свыше 100 автобусов и троллейбусов
Обильный снегопад привел к серьезным сбоям в работе Мосгортранса 13 февраля. По предварительной информации, на маршруты не вышли 109 единиц автобусов и троллейбусов.
Обильный снегопад привел к серьезным сбоям в работе Мосгортранса 13 февраля. По предварительной информации, на маршруты не вышли 109 единиц автобусов и троллейбусов.
Как сообщил «Общей газете» источник близкий к «Мосгортрансу», на 15 часов среды на маршрутах не хватало 109 наземных транспортных средств (ТС). Из них на линию не вышел 61 автобус. Самый серьезный недовыпуск на маршруты оказался у 1-го автобусного (27 ТС) и Филевского автобусно-троллейбусного парков (14ТС). Также по предварительным данным, на середину дня из депо не вышли 36 троллейбусов и 12 трамваев.
При этом в Департаменте транспорта столицы уверяют, что, напротив, в этот день работали на усиленном режиме, пустив из депо в город свыше четырехсот пассажирских транспортных средств. В Твиттере «Московского транспорта» говорится о 430-ти дополнительных единицах ТС. Помимо того, чиновники утверждают, что весь наземный транспорт столицы при столь затрудненных для движения погодных условиях будет дополнительно проверяться в течение всего рабочего дня.
Тем не менее, несмотря на столь бравурные заявления Дептранса, пассажирский транспорт в Москве не только стоит на приколе из-за снегопадов, но и раз за разом попадает в сводки происшествий.
К примеру, утром 13 февраля возле дома № 57 на Каширском шоссе сгорел автобус «Мосгортранса». И это уже второй подобный случай за неделю. Не далее, как 6 февраля и так же утром вспыхнул пассажирский автобус на северо-востоке столицы. Происшествие случилось на конечной остановке в Анадырском проезде. Кто-то из очевидцев снял горящий автобус на видео и на нем можно увидеть, что когда к месту ЧП подъезжают пожарные экипажи, автобус уже полностью охвачен огнем.
Лишь по счастливой случайности оба этих происшествия не закончились трагедиями – никто из людей не пострадал.
И это еще не все беды. Если верить сообщениям районных пабликов, на Староволынской улице автобус свалился в кювет, в Заречье – перегородил дорогу в результате экстренного торможения после заноса, а на проспекте Мира – зацепил столб. Предположительно, пострадавших в этих ДТП нет. Причины случившегося выясняются.