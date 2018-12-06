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06 декабря 11:53

В северокавказских республиках 39 женщин стали жертвами убийства ради «чести семьи»

В республиках Дагестан, Ингушетия и Чечня в период с 2013 по 2017 гг. жертвами «убийство чести» стали 39 девушек и женщин. Такие данные приводятся в исследовании проекта «Правовая инициатива»

В республиках Дагестан, Ингушетия и Чечня в период с 2013 по 2017 гг. жертвами «убийство чести» стали 39 девушек и женщин. Такие данные приводятся в исследовании проекта «Правовая инициатива».

В исследовании указываются лишь те случаи расправы, о которых стало известно. В реальности жертв «убийств чести» может быть больше.

Наибольшее количество таких убийств правозащитники зафиксировали в Дагестане. Чаще всего жертвами становятся девушки или женщины в разводе, но есть среди жертв и замужние женщины в возрасте до 30 лет.

Убийства в защиту «чести семьи» обычно совершаются близкими родственниками жертвы. Это могут быть дяди, браться и даже родные отцы. На расправу мужчины толкают непристойные слухи о девушках, сообщает «Комсомольская права на Северном Кавказе».

После преступления жертвы считаются пропавшими, а родственники рассказывают, что они «вышли замуж и уехали».

По данным правозащитников, до суда доходят только 42% дел, возбужденных по факту «убийств чести». При этом кавказские силовики имеют склонность к оправданию таких преступлений.

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