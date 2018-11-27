Война? Да уже четыре года война!
Можно я для начала выражу свое невероятное удивление по поводу ажиотажа вокруг инцидента в Керченском проливе. Российский корабль протаранил украинский буксир, шестеро ранены, корабли задержаны и по этому поводу все вокруг вопят, а кто-то даже решил, что Россия впервые на кого-то напала в Европе с 1939 года.
Как будто не было войны с Грузией хотя бы. Или ввода войск в Чехословакию. Или подавления восстания в Венгрии. А тут аж целый катер протаранили и дали очередь из пулемета.
Дорогие мои, хорошие! Какой катер? Россия ведет полноценную войну с Украиной уже четыре года!
Вооруженным путем занят Крым, в Донбассе настоящая мясорубка, в которой принимали участие все виды наземных сил. Там не шестеро раненых, тысячи трупов! В том числе бог знает сколько трупов российский солдат, которые как бы в отпуске и как бы добровольно помогали и помогают полууголовным формированиям ДНР и ЛНР. Разве для кого-то это тайна, открытие какое-то?
Разница лишь в том, что солдаты маскируются под добровольцев, и официальные лица разводят руками и говорят, что мы ни в чем не участвуем. А в Азовском море все было в открытую, и наш настоящий, а не добровольческий корабль в отпуске таранил такой же настоящий корабль Украины. Но это, простите, спор о шашечках. Если под своим флагом – то это ужас и кошмар, а если в форме зеленых человечков, то вроде как мы ничего не замечаем?
Что же касается конкретного инцидента, то у меня такое ощущение, что обе стороны сговорились и прекрасно разыграли этот спектакль. И это тот случай, когда скандал был нужен и тем, и другим — и даже не знаю, кому больше.
Конечно, кто-то начал первым, но, кажется, что все с удовольствием поучаствовали в потасовке. Порошенко в пролете с выборами. А на Украине выборы – это действительно выборы, как ни смешно и править бессменно по двадцать лет там не получается. Но рейтинг упал ниже нуля. И если у Порошенко нет возможности устроить маленькую победоносную войну, он может устроить маленькое победоносное поражение. И теперь очень смешно, когда в полную боеготовность приводится армия, которая полностью не боеготова.
А России вообще любой бензин в костер украинского пожара кстати. У нашего-то вождя рейтинги тоже падают. И народ как-то стал больше думать о жизни, чем беспокоиться за Сирию и проклинать бандеровцев. Наши взаимоотношения с Украиной как раз очень хорошо в миниатюре показало столкновения большого российского корабля с маленьким украинским. Азартно, с матом, выйдя из берегов и не сильно думая, в чьих водах происходит дело, гонял наш корабль бедолажный соседский буксир, который ни убежать не мог, ни сдачи дать.