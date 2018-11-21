В «Шереметьево» самолет насмерть сбил выбежавшего на летное поле пассажира
В московском аэропорту «Шереметьево» пассажирский самолет насмерть сбил человека на взлетно-посадочной полосе. Погибшим оказался гражданин Армении, депортированный из Мадрида на родину с пересадкой в российской столице
В московском аэропорту «Шереметьево» пассажирский самолет насмерть сбил человека на взлетно-посадочной полосе. Погибшим оказался гражданин Армении, депортированный из Мадрида на родину с пересадкой в российской столице.
Инцидент произошел вечером во вторник, 20 ноября. При выруливании самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Афины, экипаж сообщил о столкновении с неизвестным предметом. Системы лайнера при этом не подали сигнал о возможных повреждениях, поэтому воздушное судно было решено не убирать с ВПП.
Прибывшие на летное поле сотрудники аэропорта обнаружили там тело мужчины и его личные вещи. Позже выяснилось, что погибший – гражданин Армении. Накануне его депортировали из Испании на родину, а в Москве у него была пересадка, сообщает «Интерфакс».
Источник «Интерфакса» сообщает, что на рейсе Мадрид – Москва мужчина устроил дебош, в связи с чем бортпроводники вызвали полицию. После разбирательства авиадебоширу все же разрешили вылететь в российскую столицу.
Скорее всего, мужчина выбежал на взлетно-посадочную полосу через выход на посадку на рейс в Ереван. Паспортный контроль в «Шереметьево» он не проходил.