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18 ноября 11:02

В Грозном молодая женщина устроила самоподрыв около полицейского КПП

​В чеченской столице на окраине Старопромысловского района женщина совершила самоподрыв. Взрыв прогремел около полицейского КПП. Смертница в результате полученных ранений скончалась

Фото: ТАСС/Саид Царнаев

В чеченской столице на окраине Старопромысловского района женщина совершила самоподрыв. Взрыв прогремел около полицейского КПП.

Смертница в результате полученных ранений скончалась. Других погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Следственный комитет по Чеченской республике квалифицировал инцидент как покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время силовики устанавливают личность смертницы. Предположительно ей 25 лет и она является уроженкой Дагестана.

Врио главы МВД по Чечне Апти Алаудинов сообщил, что на подходе к КПП сотрудники полиции заметили неадекватно ведущую себя девушку и попросили ее остановиться и предъявить документы. Девушка ускорила шаг, а полицейские заметили на ней прикрепленное взрывное устройство. Силовики произвели предупредительный выстрел, а затем раздался взрыв.

«Интерфакс» сообщает, что смертница ранее находилась под наблюдением дагестанского центра по противодействию экстремизму.

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