В Грозном молодая женщина устроила самоподрыв около полицейского КПП
В чеченской столице на окраине Старопромысловского района женщина совершила самоподрыв. Взрыв прогремел около полицейского КПП. Смертница в результате полученных ранений скончалась
В чеченской столице на окраине Старопромысловского района женщина совершила самоподрыв. Взрыв прогремел около полицейского КПП.
Смертница в результате полученных ранений скончалась. Других погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет по Чеченской республике квалифицировал инцидент как покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время силовики устанавливают личность смертницы. Предположительно ей 25 лет и она является уроженкой Дагестана.
Врио главы МВД по Чечне Апти Алаудинов сообщил, что на подходе к КПП сотрудники полиции заметили неадекватно ведущую себя девушку и попросили ее остановиться и предъявить документы. Девушка ускорила шаг, а полицейские заметили на ней прикрепленное взрывное устройство. Силовики произвели предупредительный выстрел, а затем раздался взрыв.
«Интерфакс» сообщает, что смертница ранее находилась под наблюдением дагестанского центра по противодействию экстремизму.