В римском метро в результате аварии на эскалаторе пострадали фанаты ЦСКА
В Риме на станции метро «Республика» в результате сбоя в работе эскалатора пострадали десятки людей. Среди пострадавших оказались 30 российских граждан - это болельщики московского ЦСКА
В Риме на станции метро «Республика» в результате сбоя в работе эскалатора пострадали десятки людей. Среди пострадавших оказались 30 российских граждан - это болельщики московского ЦСКА. Фанаты прибыли на матч своей команды с «Ромой» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
В посольстве России в Риме сообщили, что в результате происшествия пострадали 30 болельщиков ЦСКА. По данным римской полиции, среди пострадавших восемь россиян. Как минимум пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В интернете появилась видеозапись с места происшествия, на которой видно, как эскалатор на большой скорости едет вниз, а люди не успевают с него сойти и падают в кучу. Затем эскалатор резко останавливается.
В связи с происшествием станция «Республика» временно закрыта.