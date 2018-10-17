В организации теракта в керченском колледже подозревают одного из учащихся
В организации теракта в керченском политехническом колледже подозревают одного из учащихся. К такому выводу следователи пришли после опроса очевидцев
В организации теракта в керченском политехническом колледже подозревают одного из учащихся. К такому выводу следователи пришли после опроса очевидцев.
В ходе расследования выяснилось, что незадолго до взрыва один из учащихся оставил в столовой рюкзак. Предположительно именно в нем и находилось взрывное устройство, мощность которого специалисты оценили в 300 гр в тротиловом эквиваленте.
Учащиеся рассказали следователям, что рюкзак оставил юноша, увлекавшийся опытами со взрывчатыми веществами, сообщает РБК.
В свою очередь Telegram-канал «112» сообщает, что подозреваемого в организации теракта нашли застреленным на втором этаже здания учебного заведения. Подозреваемым является Владислав Р. 2000 года рождения.
Очевидцы происшествия и директор колледжа также сообщили о стрельбе, которая предшествовала взрыву. По другим данным, некий молодой человек стрелял в раненых уже после взрыва.
Согласно уточненным данным, в результате взрыва в столовой колледжа погибли от 13 до 15 человек. Более 50 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».