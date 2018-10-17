Взорвавшаяся в керченском колледже бомба была начинена поражающими элементами
Следственный комитет признал взрыв в политехническом колледже Керчи терактом. Мощность взрывного устройства составила не менее 300 гр в тротиловом эквиваленте
Следственный комитет признал взрыв в политехническом колледже Керчи терактом. Мощность взрывного устройства составила не менее 300 гр в тротиловом эквиваленте. Кроме того, бомба была начинена поражающими элементами.
По подозрению в совершении теракта в техникуме правоохранительные органы разыскивают молодого человека, похожего на татарина. В спецслужбах сообщили, что мужчина открыл стрельбу, добивая раненых после взрыва. Подозреваемому на вид 20-25 лет, он был одет в спортивную куртку зеленого цвета и светлые джинсы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Специалисты установили, что в столовой колледжа сработала самодельная бомба, начиненная болтами и винтами. Мощность взрывного устройства составила не менее 300 гр в тротиловом эквиваленте.
Взрыв прогремел, когда в столовой находилось большое число учащихся. В результате взрыва погибли 13 человек, более 50 получили ранения.