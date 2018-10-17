В керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Погибли 10 человек
В Керчи в здании политехнического колледжа прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 10 человек. Ранения различной степени тяжести получили минимум 50 человек. Взрыв произошел в столовой, когда там находилось много учащихся
В Керчи в здании политехнического колледжа прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 10 человек. Ранения различной степени тяжести получили минимум 50 человек.
В экстренных службах города сообщили, что в здании образовательного учреждения взорвался газовый баллон. Представитель ГУП РК «Крымгазсети» сообщил агентству «Крыминформ», что здание техникума не было подключено к центральной системе газоснабжения. При этом он не исключил, что у колледжа могли иметься газовые баллоны.
Портал Kerch.fm сообщает, что в городе не хватает машин «скорой помощи» для перевозки пострадавших при взрыве в больницы. Власти привлекли для этих целей общественный транспорт. На место происшествия дополнительно направлены кареты «скорой помощи» из ближайших районов.
Большое число погибших и пострадавших обусловлено тем, что взрыв произошел в столовой в обеденное время.
Правоохранительные органы помимо взрыва газового баллона рассматривают также версию теракта. В Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва» сообщается, что неизвестный бросил бутылку в окно столовой колледжа, после этого прогремел взрыв.