В аэропорту Якутска пассажирский самолет SSJ100 при посадке выкатился за пределы полосы
В аэропорту Якутска пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У лайнера надломилась передняя стойка шасси, в результате чего он «лег на брюхо»
В аэропорту Якутска пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У лайнера надломилась передняя стойка шасси, в результате чего он «лег на брюхо». В результате происшествия пострадали четыре человека.
Всего на борту самолета «Якутии» находились 92 человек, включая пятерых членов экипажа. Лайнер совершал рейс из Улан-Удэ.
Эвакуация пассажиров проводилась при помощи аварийных трапов. В связи с происшествием аэропорт Якутска закрыт до 9 утра 10 октября. Пока самолеты будут садиться на запасном аэродроме в поселке Чульман.
Расследованием происшествия в аэропорту Якутска занимаются межрегиональное территориальное управление Росавиации, аэропорт Якутска и правоохранительные органы.