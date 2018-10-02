Житель Пермского края зарезал свою соседку, которая безрезультатно жаловалась на него в полицию
В Пермском крае житель многоквартирного дома зарезал свою соседку. Женщина неоднократно жаловалась в полицию на угрозы со стороны соседа, но правоохранители никаких мер не предприняли. Теперь полицейским грозит ответственность за бездействие
В Пермском крае житель многоквартирного дома зарезал свою соседку. Женщина неоднократно жаловалась в полицию на угрозы со стороны соседа, но правоохранители никаких мер не предприняли. Теперь полицейским грозит ответственность за бездействие.
Убийство было совершено еще 10 мая этого года, но известно об этом стало только сейчас. Мужчина по имени Виктор на лестничной площадке ударил ножом свою 49-летнюю соседку Марину, а ее мать столкнул с лестницы.
Погибшая 11 раз подавала жалобы на соседа в местную полицию. По словам мужа женщины, участковый сначала обещал разобраться в ситуации, а затем стал говорить, что ему «некогда».
«Участковый серьезно с соседом не разговаривал. Мне кажется, они с ним чуть ли не друзья. Никаких мер не принял. А сосед устраивал беспредел. Мог подойти и подзатыльник дать. Меня сосед боялся, а вот на беззащитных женщин нападал. Угрожал неоднократно», - рассказал супруг погибшей порталу 59.ru.
После убийства соседа арестовали, а против участкового возбудили уголовное дело о бездействии.