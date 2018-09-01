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Происшествия
01 сентября 08:37

В аэропорту Сочи самолет UTair выкатился за пределы полосы и врезался в ограждение

В международном аэропорту Сочи при совершении посадки пассажирский самолет авиакомпании UTair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся

Фото: Telegram-канал 112

В международном аэропорту Сочи при совершении посадки пассажирский самолет авиакомпании UTair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся. В результате происшествия пострадали пять пассажиров. Также сообщается о кончине сотрудника аэропорта во время эвакуации пассажиров аварийного борта.   

«Интерфакс» сообщает, что Boeing 737 совершил посадку со второй попытки. Экипаж из-за плохих погодных условий не смог удержать борт на полосе, в результате чего тот выкатился за ее пределы и врезался в ограждение. От удара двигатель лайнера загорелся. Telegram-канал 112 сообщает, что у самолета оторвало крылья, разрушена стойка шасси и сильно повреждена носовая часть.

В результате происшествия пострадали от 4 до 5 человек. Среди пострадавших трое детей. По другим данным, пострадали 18 человек.

Telegram-канал Mash сообщает, что при эвакуации пассажиров из самолета скончался сотрудник аэропорта Сочи. У мужчины случился сердечный приступ.

Предварительной причиной инцидента называют сложные метеоусловия. В районе аэропорта Сочи шел сильный и продолжительный ливень, в результате чего взлетно-посадочную полосу затопило.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

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