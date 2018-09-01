Охранник главы ДНР стал основным подозреваемым в его убийстве
Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заподозрили в причастности к убийству главы республики Александра Захарченко его охранника
Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заподозрили в причастности к убийству главы республики Александра Захарченко его охранника. После убийства охранник главы ДНР исчез в неизвестном направлении. Сейчас ведется его розыск.
Источник «Интерфакса» в следственных органах сообщил, что охранник Александра Захарченко пока является основным подозреваемым по делу о его убийстве.
По другим данным, в убийстве главы ДНР подозревают украинских диверсантов и связанных с ними лиц.
Александр Захарченко получил смертельные ранения в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Ранения также получил вице-премьер и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.
Президент России Владимир Путин принес соболезнования в связи с гибелью Александра Захарченко. Глава государства назвал убийство руководителя ДНР «подлым».
В МИД России назвали убийство лидера ДНР терактом, который организовали киевские власти.
Руководство Украины назвало убийство главы ДНР результатом междоусобных войн.