В Донецке в результате взрыва в кафе погиб глава ДНР Александр Захарченко
В Донецке погиб глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Он погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке
Фото: anna-news.info
В Донецке погиб глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Он погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке.
В администрации ДНР официально подтвердили гибель Александра Захарченко. Ему было 42 года.
Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах ДНР сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Захарченко. Задержанных называют украинскими диверсантами.
Причастных к убийстве главы ДНР задержали в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого.
Также сообщается, что в результате взрыва пострадал глава Минфина ДНР Александр Тимофеев. Официального подтверждения информации на данный момент нет.