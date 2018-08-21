В нападениях на полицейских в Чечне участвовали подростки 11 и 17 лет
Министр печати и информации Чечни Джамбулат Умаров рассказал, что в атаках на полицейские участвовали подростки и дети. Чеченский министр также сравнил нападения на чеченских полицейских с «агонией» нацистской Германии
В нападении на полицейских в Чечне участвовали несовершеннолетние жители республики. Самому младшему злоумышленнику было 11 лет.
Министр печати и информации Чечни Джамбулат Умаров рассказал РБК, что в атаках на полицейские участвовали подростки и дети, в частности, 11 и 17 лет.
«Это были подростки и, не стесняйтесь говорить, дети. Расчет преступников был на массовость, им нужны были жертвы, как можно больше. (...) К великому счастью, никто из мирных жителей не пострадал», - заявил Джамбулат Умаров.
Чеченский министр также сравнил нападения на чеченских полицейских с «агонией» нацистской Германии, когда «Адольф Гитлер благословил немецких детишек на сопротивление советским войскам».
«Технологии Третьего рейха очень хорошо восприняты и используются аналитиками, кукловодами, которые создали и управляют «Исламским государством» [запрещенной в России организацией]. Понимая, что ребята постарше уже на эту туфту не клюют, они упростили эти программы с расчетом на неокрепшее сознание именно детей 11, 12, 15 лет», — добавил министр.
Напомним, «Исламское государство» ранее взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Шали и Грозном, в результате которых погиб один силовик и несколько получили ранения.
В нападении участвовали пятеро боевиков. Четверо были ликвидированы, один сейчас находится в больнице.