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Происшествия
21 августа 00:34

В нападениях на полицейских в Чечне участвовали подростки 11 и 17 лет

Министр печати и информации Чечни Джамбулат Умаров рассказал, что в атаках на полицейские участвовали подростки и дети. Чеченский министр также сравнил нападения на чеченских полицейских с «агонией» нацистской Германии

Фото: reactor.inform.kz

В нападении на полицейских в Чечне участвовали несовершеннолетние жители республики. Самому младшему злоумышленнику было 11 лет.

Министр печати и информации Чечни Джамбулат Умаров рассказал РБК, что в атаках на полицейские участвовали подростки и дети, в частности, 11 и 17 лет.

«Это были подростки и, не стесняйтесь говорить, дети. Расчет преступников был на массовость, им нужны были жертвы, как можно больше. (...) К великому счастью, никто из мирных жителей не пострадал», - заявил Джамбулат Умаров.

Чеченский министр также сравнил нападения на чеченских полицейских с «агонией» нацистской Германии, когда «Адольф Гитлер благословил немецких детишек на сопротивление советским войскам».

«Технологии Третьего рейха очень хорошо восприняты и используются аналитиками, кукловодами, которые создали и управляют «Исламским государством» [запрещенной в России организацией]. Понимая, что ребята постарше уже на эту туфту не клюют, они упростили эти программы с расчетом на неокрепшее сознание именно детей 11, 12, 15 лет», — добавил министр.

Напомним, «Исламское государство» ранее взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Шали и Грозном, в результате которых погиб один силовик и несколько получили ранения.

В нападении участвовали пятеро боевиков. Четверо были ликвидированы, один сейчас находится в больнице.

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