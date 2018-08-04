В Красноярском крае разбился вертолет UTair. Погибли 18 человек
В Красноярском крае потерпел крушение пассажирский вертолет Ми-8 авиакомпании UTair. По предварительным данным, вертолет в воздухе столкнулся с грузом другого вертолета
В Красноярском крае потерпел крушение пассажирский вертолет Ми-8 авиакомпании UTair. По предварительным данным, вертолет в воздухе столкнулся с грузом другого вертолета.
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Туруханском районе в двух километрах от населенного пункта Игарка. После столкновения с землей вертолет разрушился и загорелся.
На борту воздушного судна находилось 18 человек. Выживших в результате происшествия нет, сообщает ТАСС.
По уточненным данным, вертолет перевозил сотрудников компании «Анкор».
Согласно предварительной версии, Ми-8 лопастями столкнулся с грузом другого вертолета. Второй вертолет отцепил внешний груз и сбросил его на землю, чтобы избежать падения.
По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело.