Нападающий «Краснодара» Федор Смолов попал в ДТП на машине за 9 млн рублей
Нападающий сборной России по футболу и клуба «Краснодар» Федор Смолов попал в аварию на автомобиле BMW M5 First Edition примерной стоимостью 9 млн рублей
Фото: ВКонтакте/Жесть Краснодара
Нападающий сборной России по футболу и клуба «Краснодар» Федор Смолов попал в аварию на автомобиле BMW M5 First Edition примерной стоимостью 9 млн рублей.
ДТП произошло в Краснодаре на улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка в ночь на 1 августа. Дорогостоящий автомобиль принадлежит девушке футболиста, но в ту ночь за рулем находился именно Смолов, сообщают «Кубанские новости».
В результате дорожной аварии никто не пострадал, однако иномарка получила серьезные повреждения. Судя по фотографиям с места ДТП, автомобиль футболиста столкнулся с металлическим ограждением.