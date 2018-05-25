Житель Москвы из-за квартирного спора взял в заложники семью из трех человек
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в московском районе Новогиреево. В ходе спецоперации злоумышленника задержали, однако перед этим он успел убить одного из заложников
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в московском районе Новогиреево. В ходе спецоперации злоумышленника задержали, однако перед этим он успел убить одного из заложников.
Инцидент произошел в квартире дома по улице Молостовых. Злоумышленник взял в заложники мужчину и женщину с ребенком. Мужчина был убит, а остальные заложники не пострадали.
В Следственном комитете сообщили, что женщина с ребенком были освобождены полицейскими, а в квартире обнаружен погибший мужчина с огнестрельным ранением. Захватчик ранил сам себя ножом.
В данный момент следователи работают на месте происшествия. Они допрашивают очевидцев и свидетелей, чтобы установить картину произошедшего.
Daily Storm сообщает, что захватчика зовут Александр Боровой. В заложники он взял семью из трех человек, которые проживали с ним в соседней комнате. Соседка Боровых рассказала, что полиция в эту квартиру приходила регулярно из-за нападений мужчины. Глава семьи считал, что стал жертвой черных риэлторов, которые якобы продали комнату в его квартире.