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Происшествия
31 марта 10:02

Эвакуации посетителей «Зимней вишни» во время пожара помешали многочисленные перепланировки

Эвакуации посетителей кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» во время сильного пожара помешали многочисленные перепланировки помещений. Перепланировки были согласованы гендиректором компании-владельца ТЦ

Фото: НТВ

Эвакуации посетителей кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» во время сильного пожара помешали многочисленные перепланировки помещений. Перепланировки были согласованы гендиректором ОАО  «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлией Богдановой. Эта компания является владельцем «Зимней вишни».

Представитель прокуратуры в суде во время рассмотрения вопроса об аресте Юлии Богдановой сообщил, что в период с 15 по 25 марта она принимала решение о перепланировке торгового центра для увеличения количества сдаваемых в аренду помещений, осуществляла самовольную перепланировку.

Техдиректор торгового центра Георгий Соболев сообщал о нарушениях в системах оповещения и пожаротушения в результате перепланировки, но никаких мер по устранению нарушений принято не было.

Юлии Богдановой предъявлено обвинение по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Суд также заключил под стражу бывшую начальницу кемеровского областного Госстройнадзора Танзилию Комкову. Чиновнице предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями.

По версии следствия, «Зимняя вишня» строилась с 2009 по 2013 год, а Комкова руководила областной инспекцией госстройнадзора до 2015 года. Госслужащая не предприняла никаких действий для того, чтобы закрыть торговый центр, который фактически был введен в эксплуатацию без разрешения на строительство.

По делу о страшном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» помимо Комковой и Богдановой проходят гендиректор одноименного ООО Надежда Судденок, директор ООО «Системный интегратор», которое делало в ТРЦ противопожарную систему, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, технический директор торгового центра Георгий Соболев и охранник Сергей Антюшкин, который не включил систему звукового оповещения о пожаре.

Согласно официальным данным, в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека. Одновременно в Следственный комитет поступили заявления о пропаже 67 человек, из них пока только трое найдены живыми. Пострадавшими числятся 79 человек.

По данным следствия, в торговом центре не сработала автоматическая противопожарная система, а система оповещения о ЧП была отключена охранником. Кроме того, все до одного эвакуационные выходы были заблокированы.

Теги: Пожар в ТЦ «Зимняя вишня»
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