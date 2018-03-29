Неслучайная трагедия
Волюнтаризм, кумовство во власти, коррупция в федеральных структурах, несовершенство законодательства – все это и многое другое, по мнению экспертов, указывает на то, что трагедии, подобные кемеровской, у нас были, есть и могут повториться в будущем
В чем виновен губернатор
О том, почему в 21 веке под мирным небом над головой гибнет так много людей, и что необходимо сделать для предотвращения страшных трагедий, мы поговорили с известным адвокатом Игорем Труновым. На первом плане, конечно, трагедия в Кемерово и свой разговор мы, конечно, начали с кузбасского губернатора, который называется в числе тех, кто должен нести ответственность за гибель 64 человек на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
«Конечно, он не прямо виноват в конкретной трагедии, – говорит Игорь Трунов. – Но любой губернатор отвечает за ту систему которую выстроил в своем регионе, когда подмял под себя и выстроил цепи зависимости от него во всех сферах жизни региона, стал «государем», без веления которого ничего не решается. А раз так, то и в том, что допустил работу ТЦ в своем регионе без должного пожарного надзора, может быть его косвенная доля вины».
Вообще, как заметил Игорь Трунов, вся эта несменяемость и проблема ротации власти, кумовство и коррупционная сросщенность настолько глубока в Кемеровской области, что поменять нынешнего губернатора безболезненно практически невозможно.
Тем не менее, после трагедии кемеровчане вышли на массовый митинг и потребовали отставки губернатора – человека, возглавляющего регион больше 20 лет, человека, которого в свое время шахтеры чуть ли не на руках носили, и человека, набиравшего на всех предыдущих местных выборах больше 90% голосов, и человека, о котором говорилось как о самом популярном российском губернаторе.
Тулееву не раз прочили отставку – особенно много слухов на эту тему было в прошлом году после его операции на сердце, когда Тулеев на время пропал с «орбиты». Но теперь, время уйти действительно пришло – человек немолод и болен, и становится ясно, что несмотря на жесткий авторитаризм, он далеко не все контролирует на своей земле.
Можно поставить ему в вину и то, что он просто вовремя не ушел. «Политик, слишком долго находящийся у власти, теряет связь с реальностью», – подтверждает эту мысль политолог Аббас Галлямов.
МЧС: «министерство по созданию чрезвычайных ситуаций»
Объективности в расследовании пожаров нет и быть не может – продолжает наш собеседник Игорь Трунов, отвечая на вопрос нашего корреспондента о степени вины спасательного ведомства в кемеровской трагедии.
«Надзор, контроль и разбор причин пожара в одном лице. То есть, сам расследует свои грешки. Поэтому громкие дела или не доходят до суда или судят стрелочников. – говорит известный адвокат. – Специализированные бюро этого же ведомства будут проводить экспертизы и устанавливать причины пожара и виноватых. Они надзирают за пожарной безопасностью, они согласовывают систему пожарной безопасности, они ведут контроль и надзор – и в данном случае эта работа провалена на уровне криминальной составляющей. Как вариант, за деньги закрываются глаза на нарушения, которые потом приводят к трагедии.
Да и действиям спасателей, а так же охранников ТЦ непосредственно во время спасательной операции еще тоже, видимо, предстоит дать оценку. Конечно, из многочисленных видео в сетях и телесюжетов было видно, что пожарные бились с огнем, что называется, как на передовой.
Но когда на кемеровской площади во время стихийного митинга мужчина скрывающимся голосом рассказывает о том, как после телефонного звонка дочери, находившейся в эпицентре пожара, он примчался к центру за пять минут, взбежал на 4-й этаж и пытался найти дочку, четыре, как он их назвал, «здоровых лба» в форме пожарных и охранников вместо того, чтобы вызволять людей из заблокированных огнем и дымом помещений, принялись оттаскивать его в сторону, как это назвать – трусостью, тупостью или непрофессионализмом?
И ведь едва ли этот случай единичный – сети буквально разрываются от историй, когда люди и дети в том числе, звонили родным и просили спасти их. Их близкие были с ними на связи в течение какого-то времени, которого, вполне возможно, хватило бы для их спасения из огня, действуй спасатели быстро и слаженно.
Правда, такие негативные сюжеты, конечно, не должны отвлечь нас от поисков истинных виновников трагедии. Не может армия выиграть сражение, если генералы выбрали ошибочную тактику и стратегию. А если и выиграет, то ценой огромных жертв. В данном случае – гибели мирных граждан.
В общем, когда одно и тоже ведомство курирует надзор, контроль, спасательную операцию и расследование на уровне экспертиз, выходит, что они сами расследуют свои преступления. Отсюда, и большая вероятность необъективности расследования».
А если сказать более честно – это помогает системе МЧС скрывать свои ошибки и уходить от ответственности.
Другими словами, этот порочный круг становится замкнутым, истинные причины не раскрываются, виновные уходят от ответственности, и власть не делает должных выводов. Поэтому трагедии повторяются один в один.
И словно в подтверждение этому выводу Игорь Трунов напоминает нам трагедию 2009 года в Перми, где во время пожара в клубе «Хромая лошадь» погибли 11 человек.
«Тогда тоже президент России призвал определить степень вины и наказать всех виновных, включая чиновников и представителей контролирующих органов (читай, сотрудников МЧС). – говорит наш собеседник. – Путин сказал, что трагедии, подобные пермской, можно прекратить, лишь наказывая истинных виновных рублем и мерами уголовного преследования. То же самое президент сейчас говорил в Кемерово. Выходит, за прошедшие 9 лет никаких выводов, в том числе, на законодательно-правовом уровне, сделано не было?».
Есть еще одна вещь, которая фактически не затрагивалась в предыдущих трагедиях, да и сегодня тоже – но о которой нам напомнил Игорь Трунов. «В Перми от чего погибла большая часть людей? Не от огня – от угарного газа. Не просто от дыма – а от ядовитого газа в следствие испарения пластических масс».
Разговор о гостах, стандартах и условиях изготовления этих материалов не ведется. А ведь их не применяют ни в Америке, ни в Европе – потому что, все ясно – при горении они быстро плавятся и выделяют цианиды, от которых человек может погибнуть чуть ли не от первого вдоха. То есть, шансов дождаться помощи спасателей практически не остается.
Их делают или в России, или за рубежом – но специально для России. Но, видимо, это большой бизнес, в котором пересекаются интересы многих влиятельных персон, включая тех кто принимает законы и контролирует их исполнение. Возможно, именно поэтому после пермской трагедии вопрос о производстве токсинных строительных материалов тихо сошел на нет.
Вопросы есть – но с кого станут спрашивать?
Понятно, что строить из таких материалов намного дешевле – всем хочется поскорей возвести очередной ТЦ и начать извлекать из него огромную прибыль, вольготно проживая где-нибудь за границей – как владелец «Зимней вишни», живущий в Австралии. Но принимать здания, построенные из таких легковоспламеняющихся и ядовитых материалов – по закону ответственность МЧС.
Сейчас много говорится и пишется в смысле предположений о степени вины конкретных кемеровских чиновников и работников местного чрезвычайного министерства в случившейся трагедии. Понятно, что основное расследование еще впереди и еще будет масса вопросов на которые не всегда найдутся ответы. Правильные ответы, а не те, которые нужны.
А спросить есть что. Сейчас практически ясно, что здание, в котором функционировал ТЦ «Зимняя вишня», принимался с явными нарушениями. Кто за это должен понести ответственность? Ведь наверняка была комиссия, которая принимала комплекс и вводила его в эксплуатацию с этими самыми нарушениями.
Кто конкретно в лицах подписывал от МЧС, подписывал ли сам или под нажимом вышестоящих товарищей, советовавших ему не «выпендриваться», подписывал за страх перед начальством или за «долю малую»?
Вопросов на язык просится тьма тьмущая. Думаю, следователей из центрального аппарат СК, нагрянувших нынче в Кемерово, учить задавать вопросы не надо. Только вот и у них есть свои начальство. И здесь опять вопрос – ребята приехали на Кузбасс работать в поте лица или выполнять определенные установки свыше?
А помимо вопросов, напрямую относящихся к трагедии, может возникнуть и немало «сопутствующих» вопросов. Как, например, начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов при доходах около 1,6 млн. руб. в год может позволить себе ездить на внедорожнике Toyota Land Cruiser стоимостью в две своих годовых зарплаты и иметь дом в 532 м2?
Может быть, у кемеровских спасателей разных уровней есть побочные доходы? Не связаны ли они с профессиональной деятельностью? Может быть, эти «левые» доходы капают с таких вот якобы незаконно работающих «зимних вишен»?.
«Власти Кемеровской области – это вообще конгломерат преступников. Бандиты настоящие, думающие только о личной наживе. Мы видим героическую работу рядовых пожарных, но устаревшее оборудование и отсутствие эффективной системы координации.
Мы в ФБК отлично знаем, что МЧС – одно из самых коррумпированных ведомств. Огромные деньги выделяются, гигантские закупки – и всё растаскивается. Надо наконец-то признать эти проблемы и прекратить самим себе врать о том, что российское МЧС – эффективная служба. Это не так. У них только пиар эффективный» – пишет в своем блоге известный оппозиционер Навальный.
Далеко не все россияне разделяют взгляды Навального – но в данном случае многие люди в соцсетях высказали похожие мысли:
«Опять начнётся охота на ведьм. Месяца три будут проверять все ТЦ. После этого всё вернется на круги свои».
«Конечно, вернется. Откуда же иначе путинские чиновники смогут покупать новые ленд крузеры на наворованные деньги?»
«Нужна отставка главы МЧС Пучкова и других известных лиц, а не наказание охранников».
«Вот что происходит, когда халатность одних людей покрывается халатностью других людей. Вся путинская государственная система ни к черту, она не для людей».
Назначить виновных проще, чем найти
В трагедии в Кемерово однозначный виновник – МЧС, уверен и адвокат Игорь Трунов. Сейчас идут попытки чиновников ведомства со ссылками на якобы «надзорные каникулы» вину с себя снять. Но ведь любое здание, тем более, такое большое, контролируется многими надзорными организациями, в том числе, пожарной инспекцией, с начала его строительства. И пуск его в эксплуатацию просто невозможен, если в акте приемки не будет хотя бы одной подписи.
Однако, ТЦ «Зимняя вишня» и открылся и работал – у всех на виду. Значит, все-таки пожарные здание приняли? А если не приняли – как оно могло работать и, почему местный МЧС молчал всю дорогу? Ведь уже ясно, что запасные выходы не были оборудованы, пожарные системы не функционировали.
И здесь можно задаться вопросом – а ходили сюда вообще пожарные инспекторы? А если ходили, то как проводилась проверка? Если по всему зданию, где были глаза инспекторов? Если через кабинет администрации – тогда все становится более-менее понятным.
Понятно, что стрелочников среди наемных работников всегда найдут – говорит Игорь Трунов. Но ведь наемные работники не могут без согласования с хозяином тратить деньги на ту же, к примеру, безопасность. А если хозяин решил средства на это не выделять, то и работник ничего не сделает.
Но сажают в тюрьму обычно именно работника – ибо, по мнению Игоря Трунова, законы у нас пишут чиновники и для чиновников – там четко прописаны функции, но крайне размыта ответственность.
Поэтому, чтобы в дальнейшем прекратить такие трагедии, нужно не каждому главе региона принимать отдельные решения – а законодателям системно подойти к этой проблеме и принять законы, в том числе ответственности, а так же разграничения полномочий абсолютно для всех.
И уж точно нельзя, чтобы одно и тоже ведомство отвечало за безопасность людей и вело расследование, в случаях, когда люди погибли или пострадали в результате пожара. То есть, нужно систему экспертной службы выделять из ведомственного подчинения в отдельную независимую структуру.
Другими словами, власть должна четко для себя понять – если ей безразлично людское горе, то тогда можно все оставить как есть, наказать «стрелочников», и забыть до следующей трагедии. Или же взять решение проблемы в свои руки и на законодательном уровне четко разграничить полномочия и ответственность всех участников той или иной «цепочки».
Но этим должно заняться государство, в том числе, первое лицо государство – чтобы после «постфактум» не ездить по российским городам и весям и не просить прощения «на телевизор» у людей, потерявших своих близких. Вед кемеровская поездка президента на большое человеческое горе далеко не первая. Вопрос лишь в том – последняя ли?
Как высказался в СМИ руководитель фракции ЛДПР в Тульской областной Думе Александр Балберов, выражая от лица своих коллег соболезнования кемеровчанам – «Мы скорбим, несем цветы, игрушки, а через несколько месяцев продолжит полыхать?!».
Трагедий не будет, если этого захочет власть
Похоже, наш собеседник Игорь Трунов знает ответ на вопрос – как избежать значительных происшествий и массовой гибели людей. По его мнению, есть два пути решения проблемы, которые сейчас прослеживаются в мире.
Первое – Китайский вариант. В провинции Цзилинь КНР, в 2013 году, при пожаре на птицефабрике, погибли 120 человек, еще 70 были госпитализированы. В ходе расследования обстоятельств произошедшего были вскрыты многочисленные нарушения и злоупотребления. Итог расследования: 60 чиновник и владельцев предприятия посадили, четырех виновных расстреляли. С тех пор ни одного крупного пожара.
Но вариант конечно не для нашей страны.
Второй – Европейский вариант. Бизнес контролирует бизнес. «Создается система обязательного страхования всех объектов с большой посещаемостью, при которой страховым компаниям даются большие полномочия по контролю и надзору за объектами, которые они застраховали, – говорит Игорь Трунов. – Ведь в данном случае именно они рискуют огромными деньгами – поэтому страховщики будут заинтересованы в том, чтобы все было в порядке».
По европейскому варианту, напоминает наш собеседник, отчасти пошла Москва, где открыть крупный ТЦ невозможно без того, чтобы не застраховать ответственность. Причем, сделано это даже не на законодательном уровне – а методом, скажем так, авторитаризма столичного руководства.
Положительный пример недавно сгоревшего крупного строительного центра «Синдика» в этом смысле нагляден. Там тоже случился большой пожар – но практически без жертв. И как мы помним, там четко сработала система пожарной безопасности, за которой следили страховщики.
Возможно, первый шаг к «европейскому пути» уже сделан. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в связи с крупным пожаром в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» решил направить в комитет Госдумы по финансовому рынку предложения ввести в страхование ответственности собственников места массового скопления людей. В случае, если предложение ВСС будет одобрено, в России могут быть застрахованы 400 тысяч объектов. Жаль лишь, что шаг этот сделан не государством. И не 18 лет назад…