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28 марта 14:38

Пожарная лаборатория МЧС сообщила о поджоге в игровой комнате ТЦ «Зимняя вишня»

Специалисты пожарной лаборатории МЧС России подтвердили первоначальную версию о поджоге торгового центра «Зимняя вишня». Пожар начался в детском бассейне с пластиковыми мячиками в игровой комнате на последнем четвертом этаже

Специалисты пожарной лаборатории МЧС России подтвердили первоначальную версию о поджоге торгового центра «Зимняя вишня». Пожар начался в детском бассейне с пластиковыми мячиками в игровой комнате на последнем четвертом этаже.

По данным экспертов, огонь вспыхнул в дальнем детском бассейне, после чего перекинулся на сетку, свисавшую с потолка и «полез» по ней вверх. Затем пламя охватило стенку для скалолазания. Дерматиновая обшивка в считанные секунды загорался, а от нее стали отлетать пылающие куски, создавая новые очаги возгорания. Спустя некоторое время огонь пережег провода, а электричество отключилось во всем торговом центре.

Эксперты также отметили, что под потолком в игровой комнате были натянуты веревки, которые, перегорая, стали падать в разные стороны и поджигать все новые участки пола и стен. Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок на допросе заявила о поджоге и заподозрила в этом неблагополучных подростков, которых не раз выгоняли из помещения.

При этом следствие считает приоритетной версию о коротком замыкании.

Напомним, в результате пожара в торговом центре, по официальным данным, погибли 64 человека.

Теги: Пожар в ТЦ «Зимняя вишня»
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