В Кемерово при пожаре в торговом центре погибли четверо детей
Огонь в считанные минуты распространился по всему четвертому этажу, где помимо кинотеатра находится развлекательный центр для детей. Площадь пожара составила 500 кв.метров
В Кемерово произошел пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Согласно предварительным данным, в результате пожара погибло четверо детей.
Тела детей спасатели обнаружили в одном из залов кинотеатра. Предположительно, пожар начался именно в помещении кинотеатра. Что послужило причиной пожара пока неизвестно.
Огонь в считанные минуты распространился по всему четвертому этажу, где помимо кинотеатра находится развлекательный центр для детей. Площадь пожара составила 500 кв.метров. Сотрудники МЧС эвакуировали из горящего здания более 100 человек.
Очевидцы сообщают в социальных сетях, что некоторые посетители торгового центра пытались покинуть здание, выпрыгивая из окон. Также сообщается о семи пострадавших, однако пока официально данная информация не подтверждена.