В Курганской области 13-летняя школьница на уроке открыла стрельбу из пневматики
В городе Шадринск Курганской области ученица школы №15 пришла в школу с пневматическим пистолетом и открыла стрельбу на уроке географии. В результате происшествия пострадали семеро школьников
В городе Шадринск Курганской области ученица школы №15 пришла в школу с пневматическим пистолетом и открыла стрельбу на уроке географии. В результате происшествия пострадали семеро школьников.
В пресс-службе ГУ МВД по Курганской области сообщили, что пистолет принадлежит отцу 13-летней девочки.
«В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме», - сообщили агентству ТАСС в полиции.
Пострадавших детей осмотрели врачи. Госпитализация большинству из них не потребовалась, но одного школьника увезли на «скорой».
Учащийся школы №15 рассказал порталу Znak.com, что на перемене девочки закрыли кабинет и начали стрельбу. Одного человека увезли на скорой, ему попали в висок из пневмата.
Еще один инцидент произошел в школе №2 подмосковного Волоколамска. Там распылили баллончик с газом, в результате чего пострадали 39 учащихся. «Интерфакс» уточняет, что 23 ученика были госпитализированы, еще 16 получили помощь на месте. Кто распылил баллончик, не сообщается.