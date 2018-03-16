На горнолыжном курорте Гудаури «взбесился» подъемник. Пострадали десять туристов
На популярном в Грузии горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя одна из канатных дорог, в результате чего людей на большой скорости сбрасывало с кресел. Погибших в результате происшествия нет
На популярном в Грузии горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя одна из канатных дорог, в результате чего людей на большой скорости сбрасывало с кресел. Погибших в результате происшествия нет. Официально сообщается о 10 пострадавших, однако в реальности их число может оказаться намного больше. По предваритеьным данным, среди пострадавших четверо россиян.
«По предварительным данным, на канатной дороге отключилась электроэнергия, спасатели аварийно спускают туристов с канатки», - сообщили представители курорта.
Очевидцы выложили в интернет видео, как «взбесившаяся канатка» на большой скорости едет в обратную сторону и буквально выбрасывает людей с кресел. Некоторые лыжники и сноубордисты успевают вовремя спрыгнуть, а затем пустые кресла врезаются друг в друга.
Телеканал Rustavi2, в результате происшествия травмы получили 10 человек. Одни туристы получили травмы при столкновении кресел, а другие спрыгивая вниз.