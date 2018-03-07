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07 марта 15:07

В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находилось 10 человек

В Итум-Калинском районе Чечни потерпел крушение вертолет Ми-8. В правоохранительных органах республики сообщили о гибели трех человек

В Итум-Калинском районе Чечни потерпел крушение вертолет Ми-8. В правоохранительных органах республики сообщили о гибели шести человек.

«Шестеро погибли, двое живых, судьба остальных неизвестна», - сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Вертолет Ми-8 разбился недалеко от населенного пункта Хильдехарой. Место крушения находится в восьми километрах от границы с Грузией и в полутора километрах от пограничной заставы.

По предварительным данным, на борту вертолета находилось до 10 человек, включая экипаж.

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