В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находилось 10 человек
В Итум-Калинском районе Чечни потерпел крушение вертолет Ми-8. В правоохранительных органах республики сообщили о гибели трех человек
В Итум-Калинском районе Чечни потерпел крушение вертолет Ми-8. В правоохранительных органах республики сообщили о гибели шести человек.
«Шестеро погибли, двое живых, судьба остальных неизвестна», - сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
Вертолет Ми-8 разбился недалеко от населенного пункта Хильдехарой. Место крушения находится в восьми километрах от границы с Грузией и в полутора километрах от пограничной заставы.
По предварительным данным, на борту вертолета находилось до 10 человек, включая экипаж.