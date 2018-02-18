В Кизляре неизвестный открыл стрельбу по людям во время Масленицы
В дагестанском Кизляре в воскресенье, 18 февраля, неизвестный открыл стрельбу во время масленичных гуляний. По некоторым данным, стрелков было двое. В результате происшествия погибли четыре человека
В дагестанском Кизляре в воскресенье, 18 февраля, неизвестный открыл стрельбу во время масленичных гуляний. По некоторым данным, стрелков было двое. В результате происшествия погибли четыре человека.
По данным правоохранительных органов, неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям. Погибли четыре человека, еще несколько человек получили ранения. Среди пострадавших три сотрудника Росгвардии.
Все пострадавшие и погибшие в результате нападения возвращались из храма.
Стрелка ликвидировали сотрудники правоохранительных органов. Источник «Интерфакса» сообщил, что нападавших было двое. Стрельбу по гуляющим людям устроила супружеская пара, но женщине удалось скрыться. Официального подтверждения этой информации пока нет.