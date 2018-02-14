Причиной крушения Ан-148 мог стать сбой в работе датчика скорости из-за обледенения
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал наиболее вероятные причины, которые могли привести к крушению самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний». К авиакатастрофе могли привести неверные данные о скорости полета
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал наиболее вероятные причины, которые могли привести к крушению самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний». К авиакатастрофе могли привести неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов из-за обледенения ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева.
Соответствующий вывод эксперты МАК сделали на основании данных бортовых самописцев («черных ящиков») самолета Ан-148.
Эксперты МАК провели переговоры с уполномоченным представителем Национального бюро по расследованию авиационных происшествий Украины - государства разработчика самолета Ан-148 и разработчика и изготовителя двигателя, а также представителями разработчика самолета - ГП «АНТОНОВ». Украинская сторона должна известить комиссию о составе группы специалистов и дате их прибытия в Россию.
В свою очередь специалисты Росавиации обнаружили у отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) обледенение датчиков скорости, из-за которого мог разбиться Ан-148, сообщает «КоммерсантЪ».
В ведомстве указали, что во время сильного снегопада в Москве 4-5 февраля от экипажей самолетов SSJ 100 компании «Аэрофлот», вылетавших из аэропорта «Шереметьево», поступило семь сообщений о расхождениях показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Сбой происходил, когда самолет разгонялся для взлета или начинал набирать высоту. Во всех указанных случаях экипажи прекращали взлет или возвращались на аэродром.
Проверка показала, что сбой в работе датчиков скорости был связан с попаданием воды или льда в датчики системы воздушных сигналов самолета.
Напомним, пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в Московской области через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». На борту лайнера находился 71 человек. Выживших нет.