Меню
Происшествия
Нас мало - а станет еще меньше
Происшествия
12 февраля 07:45

Причиной крушения самолета «Саратовских авиалиний» мог стать отказ от противообледенительной обработки

Следственные органы рассматривают в качестве одной из версий крушения пассажирского самолета «Саратовских авиалиний» отказ от противообледенительной обработки лайнера перед полетом

Фото: mchs.gov.ru

Следственные органы рассматривают в качестве одной из версий крушения пассажирского самолета «Саратовских авиалиний» отказ от противообледенительной обработки лайнера перед полетом.

«КоммерсантЪ» сообщает, что командир экипажа отказался проводить противообледенительные работы, так как прогноз погоды позволял это сделать. Однако эту версию сейчас рассматривают в качестве приоритетной.

По словам специалистов, как правило обледенение лайнера происходит сразу после взлета, а не через несколько минут спустя, как в случае с самарским Ан-148, но нестабильная погода могла внести свои коррективы.

Еще одной версией авиакатастрофы является моментальное разрушение двигателя во время полета. В этом случае его лопасти могут за несколько секунд разрушить фюзеляж.

В ходе расследования выяснилось, что еще год назад у экспертов Ространснадзора были претензии к срокам замены масла в редукторах борта под номером 61704. Это происходило в два раза реже, чем было необходимо.

Еще одной вероятной причиной  авиакатастрофы специалисты называют поломки указателя скорости самолета. Так, аналогичный случай привел к гибели Ан-148 в 2011 году, когда, ориентируясь на показатели неисправного датчика, пилот разгонял двигатели до тех пор, пока они не загорелись.

Сразу после авиакатастрофы появилась версия и столкновении самолета «Саратовских авиалиний» с вертолетом, однако позднее от этой версии отказались.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился днем 11 февраля в Раменском районе Московской области примерно через четыре минуты после взлета из аэропорта Домодедово. Самолет выполнял рейс из Москвы в Орск. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.

Материалы по теме
В Москве в связи с авиакатастрофой отменили развлекательные мероприятия в честь Масленицы
Родственникам погибших пассажиров «Саратовских авиалиний» выплатят по 3 млн рублей
Оренбургские власти заменят «Саратовские авиалинии» на другого перевозчика после авиакатастрофы
Сейчас на главной
Горячие новости
Боевики, сбившие российский штурмовик, ликвидированы
По сообщениям ряда СМИ, боевики террористической группировки «Хайат тахрир аш-Шам», взявшие на себя ответственность за гибель российского пилота, были уничтожены силами армии САР и добровольцев из ЧВК «Вагнера».
здравоохранение
Не родись красивой… родись живой
Медицину оптимизируют – не первый год и по всем направлениям. И остановки этому, похоже, нет. Роддома тоже не избежали оптимизации. Рожениц по всех регионах чиновники сгоняют в единые перинатальные центры
Авторская колонка
Уморист
Намедни Алексей Навальный снова показал себя редким умельцем тушить костёр керосином: написал, что 60% подписей за выдвижение Григория Явлинского кандидатом в президенты фальсифицированы. Конечно, предоставить доказательства он не счёл нужным ...
Шлосберг Лев
Горячие новости
Опубликован список жертв авиакатастрофы в Подмосковье
На борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет следовал из Москвы в Орск. Большинство погибших - жители Оренбургской области
Горячие новости
Российских атлетов могут подвергнуть неожиданным допинг-тестам
Российские спортсмены, которые получили допуск на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, могут подвергнуться неожиданным допинг-тестам, так как находятся в «группе риска»
Горячие новости
В Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии»
В Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Лайнер выполнял рейс из Москвы в Орск. На борту находился 71 человек
Горячие новости
Роскомнадзор запретил расследование о Дерипаске и Приходько
Роскомнадзор внес расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о бизнесмене Олеге Дерипаске и человеке похожем на вице-премьера Сергея Приходько в реестр запрещенной информации
Горячие новости
СКР возбудил дело против главы Минсельхоза Забайкалья
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова и его зама Ирины Малакшиновой& Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий, а также воспрепятствовании предпринимательской деятельности.
Горячие новости
Аресты высокопоставленных дагестанских чиновников объяснили «делами прошлых лет»
Глава республики сообщил, что причинами силовой операции в Дагестане являются теневой оборот в экономике региона и подпитка террористических настроений из-за коррупции
Горячие новости
«Аэрофлот» ужесточает правила провоза ручной клади на своих рейсах
Авиакомпания «Аэрофлот» с 15 февраля ужесточает контроль за ручной кладью пассажиров. В компании объяснили ужесточение правил жалобами пассажиров на нехватку мест на полках в самолете
Горячие новости
Коммунальщики Минобороны обратились к президенту в поисках справедливости
Проблема финансирования военной коммунальной сферы крайне тяжелая. Минобороны собиралось платить рядовым сотрудникам по 2 тысячи рублей в месяц, а если те хотели большего, им говорили, что они «зажрались»
Авторская колонка
«Если государственная машина запустилась, она вас уже не отпустит»
В октябре я написала пост в фейсбуке, который увидели больше 5 000 человек, о том, что ищу хорошего юриста. За три месяца в «АндерСонах» прошло 11 внеплановых проверок контрольно-надзорных органов. Юриста я нашла, и по всем этим случаям мы свои права отстояли. Но с той же проблемой каждый день сталкиваются сотни предпринимателей.
Татулова Анастасия
санкционные продукты
Бедность не порок - это статус народа
Показушное уничтожение тысяч тонн санкционных продуктов в то время, когда десятки миллионов россиян живут за чертой бедности, ясно показывает, что для властей надуманный престиж государства важней проблемы «как накормить народ»
Горячие новости
Российские спортсмены лишились последнего шанса принять участие в Олимпиаде-2018
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОК о недопуске их до Олимпийских игр в Пхенчхане
Горячие новости
Звезда футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси стал «лицом» Альфа-банка
Известный аргентинский футболист стал лицом российского Альфа-банка. Похожий контракт ранее Альфа-банк заключил с известным спортивным журналистом Юрием Дудем. Суммы контрактов не разглашаются.
Горячие новости
Экс-губернатора Сахалина приговорили к 13 годам лишения свободы
Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор бывшему губернатору региона Александру Хорошавину. Его приговорили к 13 годам заключения в колонии строгого режима за взятки и легализацию полученных средств
Авторская колонка
Криминальный канкан
О театральной билетной мафии в Москве и в России написано очень много. Казалось бы, эта тема давно уже должна была уйти со страниц периодических изданий. Но! Не тут-то было! Как говорил бессмертный герой знаменитого американского фильма «Крестный отец»: «Мафия бессмертна!»
Комков Сергей
Горячие новости
В Госдуме предложили увеличить штрафы родителям за плохое воспитание детей
Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила внести изменения в статью КоАП о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних