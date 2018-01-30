На Камчатке сотрудница единственного в селе банка похитила 6,7 млн рублей
Единственная сотрудница Сбербанка в селе Манилы похитила из учреждения 6,7 млн рублей. Украденные деньги сотрудница складывала в обычные стеклянные банки, а затем прятала их в сугробы. Следователи нашли на территории поселения несколько таких «заначек»
Единственная сотрудница Сбербанка в селе Манилы Камчатского края похитила из учреждения 6,7 млн рублей. Украденные деньги сотрудница складывала в обычные стеклянные банки, а затем прятала их в сугробы. Следователи нашли на территории поселения несколько таких «заначек».
По данным следствия, 31-летняя работница Сбербанка на протяжении нескольких лет брала и тратила по своему усмотрению наличные средства организации. Она имитировала кражу денег, заявив, что ключи от помещения и сейфа у нее были похищены во время новогодних праздников.
Позднее женщина призналась, что деньги похищала сама. Наличные средства злоумышленница прятала в стеклянные литровые банки и закапывала их в снег.
В отношении сотрудницы Сбербанка возбуждено уголовное дело по статье 158 УК («Кража»).
По данным портала «Камчатка-Информ», полицейские смогли вернуть из тайников всего 4,5 млн рублей. Местонахождение остальных денег пока неизвестно.
В связи с инцидентов жители Манил не могли воспользоваться услугами банка с начала года.