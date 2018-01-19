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19 января 07:43

В Улан-Удэ подростки напали на школу с топором, а затем устроили пожар

В Улан-Удэ подросток совершил нападение на школу с топором и «коктейлем Молотова». По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три школьника. Злоумышленник задержан

Фото: 2gis.ru

В Улан-Удэ подросток совершил нападение на школу с топором и «коктейлем Молотова». По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три школьника. Злоумышленник задержан.

Инцидент произошел в школе, расположенной в микрорайоне «Сосновый бор». Подросток ворвался в учебное заведение, напал с топором на школьников, а затем устроил пожар. Площадь пожара в учебном классе составляла около 15 кв. м.

В настоящее время  в школе работают следователи. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Региональный телеканал «Тивиком» сообщает, что в результате нападения пострадали трое школьников. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в связи  с происшествием школе решил срочно вернуться из Монголии, где он находился с рабочим визитом. На место ЧП направлен зампред правительства по вопросам безопасности Петр Мордовский, а также министр здравоохранения Дамбинима Самбуев и министр образования Баир Жалсанов.

Известно, что нападавшим был учащийся 9-го класса этой школы. Он напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи «коктейля Молотова» поджег учебное заведение. В настоящее время подросток задержан.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних».

Напомним, это уже не первый резонансный инцидент в российских школах за последнее время. В понедельник, 15 января, в пермской школе №127 двое вооруженных ножами подростков ворвались на урок 4 класса, напав на учителя и школьников. В результате происшествия пострадали 15 человек. Учитель и один из учеников получили серьезные травмы.

Подростки арестованы на два месяца. По данным следствия, один из нападавших ранее состоял на психиатрическом учете.

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