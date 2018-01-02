В Кемеровской области новогодний фейерверк попал в квартиру и ранил ребенка
В городе Киселевск Кемеровской области в новогоднюю ночь из-за фейерверка пострадал ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»
В городе Киселевск Кемеровской области в новогоднюю ночь из-за фейерверка пострадал ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
В новогоднюю ночь двухлетний ребенок смотрел на праздничный салют из окна квартиры, когда одна ракета разбила стекло. Осколки ранили ребенка в глаз.
Кусок фейерверка был обнаружен в доме, где живет ребенок.
В настоящее время полиция устанавливает подозреваемого и просит свидетелей помочь в его поиске.
Российское законодательство запрещает запускать фейерверки в местах массового скопления людей, в жилых дворах и на балконах. Накануне новогодних каникул в МЧС России предупреждали, что за нарушение правил использования фейерверков будет грозить штраф.