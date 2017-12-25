В Москве на Славянском бульваре рейсовый автобус съехал в подземный переход
В Москве пассажирский автобус съехал в подземный переход станции метро «Славянский бульвар». Очевидцы аварии публикуют фотографии в социальных сетях, на которых видно, что автобус занял собой практически все ступеньки перехода
Фото: Twitter/irakurochkinaa
В Москве пассажирский автобус съехал в подземный переход станции метро «Славянский бульвар». Очевидцы аварии публикуют фотографии в социальных сетях, на которых видно, что автобус занял собой практически все ступеньки перехода.
В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. РИА новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в результате аварии погибли четыре человека. Еще 15 человек получили различные травмы.
Другой информации о происшествии с автобусом пока нет.