Меню
Происшествия
Директор саратовской школы показала, кто хозяин в… стране
Авторская колонка
28 сентября 03:20
Кучер Станислав

Российский журналист, публицист, общественный деятель, член Президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Все авторы

«Мы все на учениях, если вы еще не поняли»

Об уроке ДТП на Новом Арбате

У старшего лейтенанта ДПС Сергея Грачева, которого в понедельник вечером сбил насмерть черный Mercedes-Benz S класса с номером АМР, остались жена и двое несовершеннолетних детей. В МВД выразили соболезнования семье Грачева и пообещали оказать необходимую помощь. Станислав Кучер выяснил, что думают о случившемся коллеги погибшего.

То, что в России XXI века государственная машина в прямом и переносном смысле может в любой момент переехать кого угодно,— давно ни для кого не новость. Уверен, 32-летний старлей Сергей Грачев, убитый в центре Москвы принадлежащим то ли ФСБ, то ли ФСО «Мерседесом», тоже прекрасно это знал. Возможно, именно это понимание привело его на службу в полицию, а не в какую-нибудь хипстерскую тусовку. Во всяком случае, я знаю многих его ровесников, которые, выбирая сами или по совету родителей карьеру «не военного, но в погонах» - МВД, ФСБ, налоговая, прокуратура, - думали, прежде всего, о плюсах работы «на государство».

Реакцию на трагедию критически настроенных по отношению к власти сограждан предсказать было несложно. Меня больше интересовало, что думают о трагической смерти своего коллеги рядовые сотрудники ДПС и полиции, а потому, разъезжая вчера во второй половине дня по Москве, я пять раз останавливался и заговаривал с ними. Я никак не представлялся - просто подходил и прямо спрашивал: «Мужики, как думаете, накажут виновного? Имя назовут?»

Один раз меня узнали и отказались общаться. В трех других случаях я слышал примерно одно и то же: «Спустят на тормозах, замнут дело - сам понимаешь, кто мы, а кто они?» Пару раз я употребил словосочетания «профессиональная солидарность» и «честь мундира» — в этот момент разговор заканчивался сразу. Мужчины в форме, то ли заподозрив провокацию, то ли сочтя меня за идиота, попросту отворачивались.

Зато участник пятого диалога, капитан лет 35 (он был за рулем патрульного Ford) в предельно доступной форме расставил все необходимые акценты и передо мной, и перед двумя своими более молодыми коллегами. Да, он читал исполненные возмущения и презрения комментарии в соцсетях - мол, что это за полицейские, которые за своего вступиться не могут, унижения проглатывают, в то время как американские копы на их месте уже давно бы на демонстрацию вышли. Он слышал про то, как артисты, журналисты и прочие «художники-либералы» хором выступали в защиту — цитата — «этого театрального извращенца, да, точно, Серебренникова». И он искренне считает подобную реакцию в данном конкретном случае - снова цитата - «бредом инфантилов, ни черта не понимающих в специфике военной службы». Дальше я считаю необходимым воспроизвести слова капитана почти дословно:

- Понимаешь, это как в армии, то есть, мы все и есть одна большая армия - МВД, ФСБ, ФСО. Все части служат под командованием одного главкома. В армии, да, бывает, солдат убивают. Свои своих - по случайности. Ну представь: идут учения, и на учениях кого-то случайно застрелили. Будет внутреннее расследование, кому надо - разберутся, надо будет - накажут. Но никому же не придет в голову устраивать открытый суд и показывать его по телевизору? А вдруг там военная тайна замешана?

Я спросил, какая военная тайна может быть замешана конкретно в этой трагедии.

- Да любая!- отрезал капитан. - Может, водитель - оперативник, может, ему завтра на задание в Америку лететь? Или пассажир такой, чью личность из соображений государственной безопасности раскрывать нельзя? Думаешь, им случайно номера АМР дают?

- А если такая же машина гражданского сбивает? Такое тоже случалось.

Капитан на секунду задумался и ответил:

- Гражданских на учениях не бывает. Поймите же вы, наивные, наконец: мы все теперь на одних учениях, потому что время предвоенное! Или доверяй командиру и живи по законам военного времени, или вали куда подальше!

Держа в голове результаты своего импровизированного соцопроса, я приехал вечером в Центральный дом литератора на капустник, посвященный 85-летнему юбилею писателя Войновича. В фойе актеры изображали персонажей из произведений Владимира Николаевича - солдата, крестьянина, Гениалисимуса, Пропаганду Парамоновну, генерал-майора религиозной службы отца Звездония… В какой-то момент один из них, по-моему, разливавший гостям водку «солдат», процитировал строчку из повести «Москва 2042»: «Никаких галлюцинаций не существует. Просто галлюцинирующий видит то, что мы не видим, а мы видим то, что не видно ему».

Эта фраза, как и слова того капитана полиции про учения, участниками которых мы все являемся, до сих пор крутится у меня в голове.

Источник - КоммерсантЪ-FM

Сейчас на главной
Горячие новости
Глава Ненецкого АО Игорь Кошин написал заявление об уходе
Губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин написал заявление об уходе по собственному желанию. Официальное объявление о смене главы региона будет сделано до конца текущей рабочей недели
Горячие новости
«ВИМ-Авиа» ушла по-английски
Владельцы проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию. Ранее в отношении руководства перевозчика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Горячие новости
Генерал обязан выглядеть как графин
Ведомство заказало 104 пары изготовленных из хрусталя погон для генерал-майора, генерал-лейтенанта и генерал-полковника. Стоимость каждой пары погон составляет 5,6 тысяч рублей. Общая стоимость заказа составляет 582 тысячи рублей
торговые центры
«Мармелада» нам не надо
В любом российском городе или даже городке уже давно основу местной «достопримечательности» составляют торговые и торгово-развлекательные центры. По ним, а не по объему производства или частных хозяйств, судят о значительности того или иного населенного пункта
Горячие новости
Атака чиновников-клонов
Российские интернет-пользователи, обсуждая отставки губернаторов, обратили внимание на внешнее сходство временно исполняющих обязанности глав регионов. Столь поразительное сходство кремлевских назначенцев породило шутки об атаке клонов
Лига чемпионов
Вратари отбили «Спартак»
Во вторник второй матч на групповом этапе Лиги чемпионов провели футболисты «Спартака», в гости к которым приехал знаменитый «Ливерпуль». Не многие верили в российский клуб, тем не менее он сумел добиться положительного результата ...
Горячие новости
Самим есть нечего
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун внесла на рассмотрение регионального парламента законопроект о штрафах за кормление бездомных животных. В документе речь идет о штрафах в размере от 1000 до 2500 рублей
Горячие новости
Каждый седьмой - у черты
В России более 20 миллионов человек официально считаются бедными. По данным Росстата, по итогам первой половины 2017 года число россиян с доходом ниже прожиточного минимума составляет 21,1 млн человек
Горячие новости
Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в связи с заморозками
Повышенная погодная опасность объявлена в связи с заморозками, которые ожидаются в столичном регионе. По данным синоптиков, температура ночью опустится до 4-6 градусов, а днем воздух прогреется до 10-12 тепла
Авторская колонка
Постыдная тайна нового дворянства
Гляжу из киевского далека на знаки времени — знаки перемен — в России. Увы, не лучших перемен. В одном семантическом ряду — истерика по поводу ролика Моргана Фримана (судя по масштабам, попали точно в больное место). Памятник Калашникову с «Калашниковым» наперевес. Бюсты Ленина и Сталина, открытые в Москве
Киселев Евгений
vip-ДТП
Иду на таран!
15 сентября на 1420-м километре автодороги Р21 «Кола» в аварии серьезно пострадал командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков и несколько сопровождающих его лиц
Горячие новости
Студентов чеченских вузов обязали посещать все домашние матчи ФК «Ахмат»
Власти региона выделили трибуны на грозненском стадионе для каждого вуза, а места привязали к номерам студенческих билетов, чтобы вычислять «прогульщиков». Тем, кто болеть за родную команду не хочет, грозят отчислением
Горячие новости
Ирина Яровая сменит Москву на Мурманск
В списке губернаторов, которые по решению Кремля могут быть отправлены в отставку, появились новые фигуранты. В группе риска оказались глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский
Горячие новости
В центре Москвы иномарка из спецгаража ФСБ насмерть сбила полицейского
В центре Москвы автомобиль «Мерседес» с госномером А896МР97 и спецсигналом сбил насмерть сотрудника полиции. По словам очевидцев, водителя «Мерседеса» не стали оформлять и отпустили с места ДТП
Горячие новости
Авиакомпанию «ВИМ-Авиа» заподозрили в хищении средств пассажиров
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников авиакомпании «ВИМ-Авиа», которых подозревают в хищении денег пассажиров. Дело было возбуждено в рамках проверки по факту массовых задержек рейсов авиакомпании
Горячие новости
Простили и забыли
Прокуратура региона установила, что народный избранник не указал в декларации 27 квартир общей стоимостью 38 млн рублей. Материалы проверки были направлены в облдуму, однако коллеги Астапова не увидели никаких нарушений в действиях коммуниста
Горячие новости
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин ушел в отставку
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин снят с занимаемой должности. Меркушкин назначен специальным представителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов
телефонный терроризм
Великая «эвакуация» народов
Сотни «заминированных» зданий в десятках российских городов, сотни тысяч эвакуированных людей – такой масштабной эпидемии «телефонного террора» у нас, пожалуй, еще не было. Однако, все ли так однозначно с терроризмом?