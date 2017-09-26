Иду на таран!
Кортеж главкома спикировал в «мирное» авто, оставив молодую семью без мужа и отца
Непростое ДТП
15 сентября на 1420-м километре автодороги Р21 «Кола» в аварии серьезно пострадал командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковник Андрей Сердюков и несколько сопровождающих его лиц.
Водитель «Шевроле», столкновение с которым собственно и произвел микроавтобус военного кортежа «Фольксваген Каравелла», от полученных ранений скончался в машине «скорой помощи», его супруга госпитализирована с тяжелыми травмами. В машине также находились подростки 16 и 17 лет. Они отделались незначительными ушибами.
Подача информации о ДТП во многих СМИ изначально пошла с точки зрения вины водителя «Шевроле» Олега Карамзина, что едва не погиб большой и очень важный военный чин. Более того, в МК (глав.ред газеты - Гусев Павел Николаевич - председатель общественного совета Минобороны РФ) написано дословно: «Следовавший за ним автомобиль «Шевроле Ланос» не успел сориентироваться в ситуации и пойдя на обгон, по касательной столкнулся с третьим автомобилем из колонны - «Фольксваген Каравелла». И это до того как появилось видео и до того как ситуацию прокомментировал кто то из сотрудников ГИБДД или официальных лиц. То есть сразу вбросили версию, повесили ярлык, а потом типа будем разбираться…
Однако, все свалить на погибшего сходу не удалось - благо сегодня видеорегистраторы стоят на многих авто, и на видео отчётливо видно, как идет трасса, что слепой поворот влево, что кортеж не притормаживает, видя колонну машин на противоположной полосе. А погода далеко не солнечная. Более того - идет мелкий моросящий дождь… Покрытие скользкое… Первые две машины, движущиеся во встречном военной колонне направлении, в том числе «Тигуан» сбавляют скорость и частично прижимаются к обочине, реагируя на машину сопровождения летящую по разделительной со всеми включенными спецсигналами. И вот третья машина на встречном движении, тот самый «Шевроле Ланос» за рулем которого находится Олег Карамзин не сразу понял, что перед ним возникло препятствие из практически остановившихся автомобилей шедших в попутном направлении… Тормозил он или просто дал руля влево, пытаясь не врезаться в препятствие, понять сложно - но «Шевроле» оказывается совсем близко к разделительной полосе, по которой, на полкорпуса заехав на встречку, уже несется в нарушение всех требований ПДД и существенно превышающий скоростной лимит спецавтомобиль Министерства обороны РФ с генералами внутри.
Но еще не успел остыть антифриз разбитого «Шевроле», а через известные СМИ Минобороны уже запустило инфу с «нужной» версией произошедшего, где причиной ДТП стал не их автомобиль. Где виновный – погибший, который выехал на встречную полосу, и по касательной столкнулся с микроавтобусом главкома, о котором рассказывается буквально взахлеб. Надо же – «герой, едва не погибший из-за чужой халатности…».
Но любому, даже не самому большому специалисту, видно – кортеж обходит попутный транспорт по встречке. В том числе, и последний микроавтобус. И это он при обгоне не успел уйти с чужой на свою полосу, по сути, пойдя на таран «Шевроле».
Стоит сказать, что помимо правил, которые обязан соблюдать водитель даже самого специального транспорта, есть еще обычная человеческая адекватность. Узкая двухполосная дорога, дождь, сырое покрытие, видимость хреновая, подъем и последующий за ним поворот – да будь ты даже самый что ни на есть спецавтомобиль, ТАК и по ТАКИМ дорогам абсолютно «без головы» гоняют или обдолбанные малолетки или «золотая молодежь», которой все «по барабану».
Военные назначили виновного в «приказном порядке»
Тем не менее, помолчав четыре дня, и тем самым дав наговориться «прикормленным» СМИ, Минобороны выпустило пресс-релиз, в котором как о доказанном факте говорится о вине погибшего водителя «Шевроле»: «Водитель частного легкового автомобиля не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с двигавшимся в составе воинской колонны микроавтобусом».
И это при том, что не МО, а специализированные следственные отделы занимаются расследованием. Да и выводы следователи делают на основании экспертиз, для проведения которых тоже необходимо время. Поэтому официального заключения по ДТП еще нет и быть так быстро не может.
Такое откровенное выгораживание себя говорит об уверенности в том, что следствие сработает под «копирку» их пресс-релиза? Спасают «честь мундира»? Или банально не хотят платить компенсацию семье погибшего Олега Карамзина?
Не завидую следователям по этому делу, в случае, если на них будут давить «сверху» - ведь за прошедшее со времени ДТП время записи регистраторов в сети уже наделали много шума. На них видно, как кортеж несется через сплошную, прямо перед машинами встречного движения. Микроавтобус, замыкавший колонну, по меньшей мере на полкорпуса выезжает на встречку, обгоняя попутное авто, и с явным превышением скорости (на данном участке ограничение — 90). Столкновение произошло именно в момент обгона. Легковушка же остается на своей полосе и, скорее всего, принимает чуть левее, чтоб не врезаться в затормозивший идущий в попутном направлении автомобиль.
Возможно, такой маневр был обусловлен неопытностью водителя «Шевроле», возможно, растерянностью – но принять единственно верное решение в какие-то доли секунды, которым мог стать, к примеру, уход вправо в кювет, под силу разве что самым маститым гонщикам «Формулы 1». Но еще не факт, что прыжок в кювет не угробил всю семью. Зато генерал был бы целехонек и, наверное, даже бы не заметил нырнувший навстречу гибели «Шевроле». По сути, его водитель спас свою семью ценой собственной жизни – почти лобовое столкновение крохотного «ланоса» с превосходящей его по «тоннажу» «Каравеллой» в район нахождения водителя шансов выжить тому практически не оставляло…
По поступившей немногим позже информации автомобиль, перевозивший генералов, и принадлежащий Центру обеспечения деятельности Северного флота, летел по разделительной, спеша на учения «Запад-2017». Учения, носившие по заявлению властей, оборонительный, а значит, мирный характер. Чтобы успеть показать всему миру, а заодно и собственным генералам наши мирные намерения, с дороги просто сметаются встречные машины с людьми внутри.
«Новая газета» дала комментарий одного из своих пользователей: «… Убили человека из-за деревенских понтов». Водитель последнего микроавтобуса из состава кортежа летел на запредельной скорости и по разделительной, частично заняв встречную полосу. В это время он сам себе, видимо, казался крутым парнем… Но даже у крутых парней не остается времени среагировать в тысячную долю секунду, чтобы «разбежаться» со встречным авто… Цена такой браваде – человеческая жизнь, за которую теперь еще никому не хочется отвечать… особенно, когда у тебя много денег и еще больше связей для того, чтобы ситуацию переиграть в свою пользу…
А если по закону?
Если разобрать все по «косточкам» и разложить по «полочкам», то выглядит это так. Машина ВАИ в голове колонны шла с включенным звуковым сигналом и проблесковым маячком. И, согласно ПДД, водители должны были уступить ей и всей колонне дорогу. Только это вовсе не означает, что все прочь с дороги. Понятие «уступить дорогу» означает, что «участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость».
Видео показывает, что водители попутного транспорта правила знают – машинки едут по самому правому краю. Да, возможно, довольно узкая дорога оставляла мало места на своей полосе, чтобы при обгоне попуток не залезть на встречку. Но, во-первых, если обгон (не опережение, а именно обгон с выездом на встречную полосу) запрещен в этом месте, он запрещен для всех согласно общим ПДД.
Во-вторых, есть приказ Министра обороны РФ от 19 мая 2007 года № 195 «О порядке осуществления сопровождения транспортных средств Вооруженных сил Российской Федерации автомобилями военной автомобильной инспекции» четко регламентирует действия машины с маячком: для нее недопустимы отступления от правил, «связанные с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, превышением установленной скорости движения».
Вот, собственно, выкладка из этого приказа. Глава «Требования к нарядам сопровождения»: Нарядам сопровождения запрещается: выезжать на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, на запрещающий сигнал светофора (если не приняты меры по регулированию дорожного движения); превышать установленную скорость движения.
Глава «Порядок осуществления сопровождения»: При осуществлении сопровождения обеспечивается: предупреждение внезапного выезда транспортных средств на путь следования воинской колонны (транспортных средств), предоставление преимущества проезда сопровождаемым транспортным средствам со стороны других участников движения (с учетом согласованных с Госавтоинспекцией ограничений).
И то, что в скобках (про Госавтоинспекцию) – очень важно. Если ГИБДД разрешает разовый проезд кортежа по всей ширине дороги в силу, например, его важности, то обеспечение сопровождения выглядит совсем по-другому. Во-первых, в местах проезда кортежа дежурят наряды предупреждения водителей о том, что сейчас здесь проедут важные персоны – вплоть до полной остановки транспорта с обеих сторон. Во-вторых, головные (а, может, и замыкающие) автомобили сопровождения не летят в километре от сопровождаемых машин, то обгоняя попутки, то снова возвращаясь в свой ряд, а нагло и открыто едут посередине дороги, зная, что впереди она свободна благодаря нарядам предупреждения.
Многие из нас сталкивались с такими вещами, и, бывало, крыли по чем зря и «гайцов» и «важных персон», из-за которых приходилось «курить на обочине». Но зато в этих случаях соблюдается главное – безопасность абсолютно всех участников движения.
Если же «больших чинов» необходимо доставить из точки «А» в точку «Б» с максимальной оперативностью, а автодорожные условия не позволяют этого сделать, почему бы такому крупному и небедному ведомству, как Минобороны не предоставить главкому и его свите вертолет?
Дорого для бюджета? Но если ведомство, сохраняя свое прямое предназначение, озабочено в первую очередь обороной страны, безопасностью граждан своей страны, другими словами, сохранением жизни мирному населению, почему в стремлении к этому оно должно попутно их убивать? Любые потраченные деньги не положишь на часу весов вместе с жизнью человека. Иначе такое государство, вернее, его власть, просто гибельна для населения.
Но при любом виде сопровождения водитель автомобиля со спецсигналом не должен подвергать опасности других участников движения. Как любой здравомыслящий человек, он осуществляет маневр, лишь убедившись, что ему уступают дорогу. Он ведь не на танке во время боевых действий, когда врага надо топтать.
Здесь же, на мокрой дороге в условиях плохой видимости перед закрытым поворотом военные нарушили все, что могли. По некоторым данным, на этом участке дороги обгон запрещен на расстоянии 10 километров.
Есть мнение…
По всему выходит, что кортеж военных мысленно уже пребывал на полигоне, где главное скорость, стремление к победе. А на войне, как впрочем, и на учениях, для достижения цели все средства хороши. Бывают и жертвы. В том числе, среди мирного населения.
Но весь этот «гордиев узел» в виде разговоров вокруг да около может разрубить мнение специалиста. В нашем случае эксперт – действующий сотрудник ГИБДД, более десяти лет отработавший «на земле», пожелал сохранить свое имя в тайне (думаю, его можно понять). Вот его комментарий:
«Каждая единица или кортеж спецтранспорта имеет не только права, но и обязанности. В данном случае, о чем уже писали и что видно из видео – явное превышение и выезд на встречку. Писали, что там есть знаки "обгон запрещен", но даже если не знать об этом, по местности можно определить, что на такой достаточно узкой и плохо просматриваемой дороге обгонять нельзя. Да, визуально заметно, что Карамзин, как мне показалось, сместился влево, чтобы оценить ситуацию на предмет потенциального обгона, там, где это будет разрешено. Но он в любом случае находился в пределах своей полосы. Другой вопрос, почему, видя, что по встречке летит колонна с мигалками, он начал смещаться влево?
И вот здесь есть то, что по какой-то причине не комментируется публично. Каждая колонна или кортеж в зависимости от значения и количества ТС должна иметь определенную «общую длину», и, соответственно, сохранять между спецавтомобилями кортежа такую дистанцию, чтобы водители попутных и встречных машин могли визуально оценивать начало и конец кортежа. Из имеющегося в интернете видео заметно, что дистанция между спецавтомобилями достаточно большая, а ведущее колону авто и вовсе умчалось далеко вперед.
Тот же Карамзин вполне мог допустить, что кортеж проехал полностью, и сместился чуть влево, когда на его пути возник последний кортежный микроавтобус. Но в любом случае, Карамзин оставался в пределах своей полосы – это тоже на видео видно.
Спецтранспорту запрещено выезжать на встречку, кроме особых, заранее оговоренных случаев. Но тогда и кортеж выглядит по другому. И ведут его иначе. И задействуют дополнительно экипажи предупреждения водителей «гражданских» авто по ходу следования кортежа. В этой истории не слышно о чем-то подобном. Похоже, наспех собранный кортеж, куда-то явно опаздывая, рванул с места с единственным авто сопровождения, явно не оценив условия пути.
Скорее всего, люди в машинах с мигалками рассчитывали на то, что все будут рассыпаться у них на пути, как горох. Но обязанности перед этим кортежем имели лишь водители попутных авто, которые должны были смещаться вправо – и, как видим, смещались. Но кортеж, включая замыкающий «дэтэпэшный» микроавтобус, летели с такой скоростью, что оценить обычно небольшой безопасный интервал по отношению к обгоняемым автомобилям было очень трудно. Поэтому, видимо, водитель микроавтобуса, боясь зацепить попутку, увеличил интервал за счет выезда на разделительную полосу и частично на встречную. А там на встречу шел «Шевроле» и времени что-то предпринять ни у кого уже не было.
Лично для меня визуально ситуация «кто виноват» довольно ясная. Естественно, словно за экспертами – а там может быть что угодно. Считаю, что голословно выводы делать рано – тем более, людям, далеким от специфики следствия».
Все правильно сказано – главное слово за экспертизой. Только вот и эксперты и следователи – это просто люди, у которых есть начальство. А у того свое. А тем тоже могут позвонить «сверху».
Ведь неспроста подача во многих «дружественных» МО СМИ пошла именно с точки зрения того, что военные в этой истории – пострадавшие. Журналисты – они ведь тоже не эксперты-криминалисты. Но если отдельные из них, до официальной экспертизы, чуть ли уже не винят кого-то конкретного, значит, или получили информацию или.. определенную установку.
Впрочем, все мы слышали о том, что такое понятие, как «нужная экспертиза», тоже вполне себе существует. Достаточно вспомнить историю с «пьяным мальчиком», которая стала известна всей стране и никак не закончится лишь благодаря упорству и где-то, наверное, даже смелости родителей погибшего малыша.
А сколько их, таких историй, где под колесами «больших людей» гибнут простые граждане, которые при этом еще оказываются и «крайними»? Еще памятна история врача Ольги Александриной, вместе со свекровью погибшей в ДТП с лимузином вице-президента «Лукойла» Баркова зимой 2010 года, которую суд трижды признавал виновной.
Но вы знаете, при всей заметной предвзятости и, извините, тупости судебных органов, в той истории, несмотря на всю ее трагичность, есть один «светлый луч». Еще когда до финала разбирательства было далеко, президент «Лукойла» Вагит Алекперов, дав понять, что без разницы, кто виноват, назначил для малолетней дочери погибшей Александриной грант в виде ежемесячной денежной выплаты, потому что, как заявил тоже ведь «большой человек»: «Я так же, как и все граждане России, был потрясен этой трагедией, когда две молодые женщины погибли в автокатастрофе».
В нашей сегодняшней истории никто из «больших людей» даже не выразил сожаления по поводу погибшего отца двоих детей. Пусть даже без признания вины – просто, хотя бы потому, что вы военные – а значит, ответственные за наше мирное небо над головой (и мирную дорогу под колесами авто).
Более того, если ситуацию, которая раскручивается сейчас, в таком виде и подадут официально – семье погибшего Олега Карамзина еще и счет предъявят будь здоров какой. Конечно, что-то покроют страховки – но за ранения главкома и членов его свиты с мамы, оставшейся с двумя детьми, без кормильца и тоже серьезно пострадавшей в аварии, могут спросить «по-взрослому».
Поэтому простой вопрос «уважаемому» Министерству обороны – армия, ты чья и для кого нужна? Для народа или сама для себя? Под армией имею в виду не солдат и офицеров, осваивающих танки и бронетранспортеры – а тех господ, которые передвигаются исключительно в автомобилях с мигалками.
Но если вы, господа, этого не знаете – не сомневайтесь, мы будем искать ответ на этот вопрос. И однозначно продолжим следить за этой историей…