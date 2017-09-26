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26 сентября 07:43

В центре Москвы иномарка из спецгаража ФСБ насмерть сбила полицейского

В центре Москвы автомобиль «Мерседес» с госномером А896МР97 и спецсигналом сбил насмерть сотрудника полиции. По словам очевидцев, водителя «Мерседеса» не стали оформлять и отпустили с места ДТП

Фото: Газета.ру/Юрий Воронцов

В центре Москвы автомобиль «Мерседес» с госномером А896МР97 и спецсигналом сбил насмерть сотрудника полиции. По словам очевидцев, водителя «Мерседеса» не стали оформлять и отпустили с места ДТП. Телеграм-канал Mash сообщает, что сбивший полицейского автомобиль закреплен за воинской частью 44710, которая является спецгаражом ФСБ России.

Свидетели аварии рассказали, что «Мерседес» с мигалкой ехал по Новому Арбату со скоростью не менее 120 км в час. Водитель иномарки объезжал пробку по выделенной полосе, а сотрудник полиции в это время  стоял на разделе, чтобы останавливать тех, кто неправомерно передвигается по выделенке.

«Мерседес» с номерами правительственной серии АМР сбил сотрудника полиции, которого от удара отбросило на несколько десятков метров. При этом перед столкновением водитель машины с мигалкой даже не пытался тормозить, так как тормозного пути на месте просто нет.

Рядом с местом аварии проезжала «скорая помощь», которая везла ребенка в больницу. Врачи пытались спасти полицейского, однако полученные им травмы оказались не совместимы с жизнью. Погибший полицейский - старший лейтенант 32-летний Сергей Грачев.

«Газета.ру» сообщает, что на место аварии прибыли не менее шести экипажей ДПС и другие полицейские автомобили. В свою очередь свидетели аварии рассказали, что на место аварии также прибыла группа людей, которая показала сотрудникам ГИБДД некие удостоверения, после чего водителя «Мерседеса» даже не стали оформлять.

Пока шло разбирательство номер на «Мерседесе», сбившем полицейского, был прикрыт тряпочкой, а затем был скручен. Сотрудники ДПС этому никак не препятствовали. При этом полицейские мешали работать журналистам, оттесняя их подальше от места ДТП.

В ФСБ России, за которой закреплен «Мерседес» с номером А896МР97, пока не прокомментировали смертельную аварию с участием своего автомобиля. За кем закреплено служебное авто также неизвестно.

Стоит отметить, что российским силовым ведомствам запрещено покупать за бюджетный счет служебные автомобили Mercedes, поскольку они не производятся в России.

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