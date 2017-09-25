Великая «эвакуация» народов
Арабские террористы, украинские националисты, обозленная поражением на выборах оппозиция, противники «Матильды», психи с осенним обострением и даже школьники в погоне за адреналином… Кого только не называли авторами «телефонного террора», прокатившегося по стране…
Нас терроризируют или нас тренируют?
Сотни «заминированных» зданий в десятках российских городов, сотни тысяч эвакуированных людей – такой масштабной эпидемии «телефонного террора» у нас, пожалуй, еще не было. Однако, все ли так однозначно с терроризмом?
Почти полное отсутствие официальных комментариев на эту тему, в обществе начинают выдвигать свои собственные версии того, что происходит. Одна из них – крупномасштабные учения, инициированные с самого верха, которые, якобы, оказались неожиданностью для самих правоохранителей на местах. Сделано это было вроде как для того, чтобы минимизировать утечку о том, что все это «не по настоящему» – то есть, цель была провести проверку в условиях, максимально приближенных к «боевым».
Косвенно версию об учениях подтверждает эвакуация из здания РУДН в Москве, действительно оказавшаяся учебной. Правда, там, якобы, позже сообщили о том, что речь шла о запланированных учениях, которые проводятся раз в семестр.
Однако, глава МЧС России Владимир Пучков открестился от участия в этой вакханалии его ведомства, заявив, что эвакуации людей в разных регионах России не связана с какими бы то ни было учениями. Мол, есть некая официальная точка зрения, по которой все происходящее – это спланированная атака с применением средств IP-телефонии.
МВД и ФСБ рассматривалась версия о том, что участники неизвестной международной хакерской группировки написали специальную программу, позволяющую формировать поток звонков на выбранные объекты инфраструктуры. Автора атак могли быть и некие силы с Украины, и со стороны арабских «террористических территорий», а звонки о минировании, якобы, происходили даже из Брюсселя.
Все эти «официальные точки зрения» Алексей Навальный в своей программе «20:18» 14 сентября, транслировавшейся в «Youtube» разнес в пух и прах. Больше всего его удивила позиция власти – ее, по сути, нет вообще. Нет официального освещения хода событий. Есть просто озвученный «украинский след», откуда, якобы, было сделано порядка 90% всех звонков. Затем ФСБ обнаружило след ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые бросив заниматься реально терактами, взялись за «телефонное хулиганство».
Навальный, сказав об абсурдности этих версий, и одним из первых предположил, что это все-таки идут учения МЧС. И если это действительно так, то это «полный идиотизм». «Многие страны озабочены безопасностью и проводят учения – но не так же… Это наплевательство на людей».
Явись версия большая и маленькая
В настоящее время целые отделы в МВД и ФСБ заняты сбором и анализом всех сообщений, вычислением мест, откуда все-таки ведутся звонки. По данным инсайдеров, существует четыре версии происходящего.
Первая. Это может быть акция устрашения со стороны Украины. Она строится на том, что вычислить террористов пока невозможно, потому что звонки поступают через интернет-сервисы с серверов, расположенных в различных странах, большей частью – с территории Украины.
Однако, президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров сомневается в «украинском следе»: «У них нет таких специалистов, чтобы третьи сутки держать в напряжении спецслужбы нашей страны».
Вторая. Выбранное «телефонными террористами» время начала звонков – сразу после выборов 10 сентября, по мнению экспертов, может означать, что за происходящим стоит политика. «Телефонные террористы» активизировались сразу после 10 сентября, и это, по мнению экспертов, заставляет подозревать оппозицию.
«Однозначно можно сказать, что это система комплексных оперативных мероприятий, которые направлены на создание атмосферы нервозности в стране», – отмечает президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. При этом он предлагает сопоставить карту звонков с итогами голосования и посмотреть на то, как были распределены голоса при подсчете. Он считает симптоматичным тот факт, что в числе городов, где проходила эвакуация, немало уральских: – «Это говорит о том, что на Урале есть довольно радикальный протестный электорат, соответствующие протестные группы. Не исключаю, что след может вести именно на Урал».
Кстати, косвенно политическую подоплеку «террора» подтверждает факт массового минирования административных зданий в Ульяновске 22 сентября аккурат к приезду Путина.
Одно время сторонники этой версии заявляли о ней на полном серьезе. И лишь когда «минировать» стали и Москву, где оппозиция получила на выборах неплохие результаты, политику оставили в покое.
Третья. Популярность набирает версия о том, что активность телефонных террористов может быть связана с деятельностью православных террористических организаций, вдохновленных депутатом Госдумы Натальей Поклонской и ее борьбой против фильма «Матильда».
В пользу этой версии говорит несколько факторов. Во-первых, «кучность» звонков, поступивших на Урале. А в Екатеринбурге некто уже пытался взорвать кинотеатр «Космос», чтобы не допустить приближающейся премьеры фильма. А недавно представители организации «Христианское государство – Святая Русь» прислали в другой кинотеатр письмо с угрозами.
Во-вторых, в основном «минированию» подвергаются кинотеатры и близлежащие к ним ТЦ. Наконец, во Владивостоке был «прицельно заминирован» торговый центр, где состоялся предпремьерный показ фильма.
Президент Центра этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма Сергей Павленко не исключает подобной версии: «Насколько это сложно? Сейчас достаточно программ, которые позволяют задать любой текст, и робот его будет произносить – это доступно любому».
Четвертая. Те самые учения, о которых все говорят, но наличие которых отрицает глава МЧС Пучков. Официально или на не официальном уровне опровергают эту версию и сотрудники других федеральных ведомств и спецслужб.
«Спецслужбы так не делают. Это может стать поводом для нагнетания нервозности…» – говорят они. Однако же, вот вам – паники по большому счету нет, но нервозность есть сто процентов. Если не вы тренируетесь – разжуйте людям что да как, и что вы предпринимаете реально. Иначе ведь от нервозности до массовой паники – один шаг.
Работа ведется – давайте без паники?
«Минируют» буквально всю страну – но на официальные комментарии власть скупа. Кроме стандартных «работа ведется» и «паниковать не стоит», по сути, ничего. Что стоит за таким молчанием? Власти что-то скрывают или сами в растерянности?
По данным различных СМИ, телефонная атака осуществляется посредством IP-телефонии, что усложняет отслеживание звонков. И если это действительно так – каким отследить такую атаку?
Вот как комментирует ситуацию Роман Ромачев, генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» : – «Здесь много нюансов, и, естественно, злоумышленники, преступники либо террористы все эти нюансы знают и используют, и поэтому вопрос достаточно длительный».
В то же время, как считает Антон Жондоров, главный редактор службы новостей News.Ykt.Ru Якутия: – «Люди в своем большинстве понимают, что все это просто чья-то злая шутка – но вынуждены подчиняться эвакуации. Если бы было больше информации, граждане чувствовали бы себя спокойней. Но, возможно, по мнению кого-то, тогда это будет выглядеть «не по-настоящему».
Вообще, это не первый в России случай, когда массовые эвакуации проводились после звонков телефонных террористов. В 2016 году администрации Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, Ярославля и еще нескольких городов одновременно получили анонимные сообщения о готовящихся взрывах и терактах, оказавшимися ложными.
Кроме того, известен случай, когда телефонные террористы на протяжении длительного времени добивались эвакуаций учреждений в отдельно взятых городах. Так, в 2015 году телефонные террористы якобы с Украины больше полугода звонили в крупные ТЦ Петербурга с ложными сообщениями о бомбах и требовали выкуп в 100 тысяч долларов. Было ли выполнено их требование, неизвестно, но звонки в итоге прекратились.
Видимо, чужие лавры и возможность криминально заработать не дают покоя отдельным лицам. И, кстати, замалчивание властями происходящего – это, в том числе, причина проявления этих лиц. На днях в северной столице неизвестный сообщил, что готовит на одной из станций подземки взрыв и дал правоохранителям час времени, чтобы собрать миллион долларов. Местного 33-летнего «хулигана» задержали спустя пару часов после звонка – и, похоже, правоохранители были разочарованы. Скромная личность «арестанта» едва ли оставляет шансы спихнуть на него весь тот «телефонный террор», что прокатился недавно по России. А так бы для всех было здорово…
Ведь среди прочих мелькала и версия, по которой «просто какие-то ненормальные решили повеселиться». Версия была бы неплоха – будь звонков один-два-три. Но когда вся страна… Зато существует еще одна версия, которую серьезно никто не рассматривает – но, тем не менее… По ней волна ложных минирований прошла затем, чтобы когда органы и граждане потеряют бдительность, заминировать по-настоящему.
Ну, а пока за неимением настоящих террористов наши спецслужбы ловят любителей легкой наживы, подобно питерцу, пожелавшему халявный миллион «баксов», или нескольких подростков, которые, насмотревшись новостей, принялись подражать «террористам». Но их правоохранители «приняли» легко – балуясь, пацаны звонили с обычных телефонов, так что, вычислить их было делом плевым.
Конечно, ребятишек проверяют на причастность к массовым сообщениям о заложенных взрывных устройствах, но с учетом того, что пишут о подготовке инициаторов «массового телефонного террора», то подростков едва ли удастся «пристегнуть» к нужному делу.
Даст ли власть себе слово?
Организаторы и заказчики кампании телефонного террора до сих пор не названы. Хотя техническое оснащение наших спецслужб, как говорят, в последние годы – по высшему разряду. Или там тоже «работают» не лохи? Или дан приказ не искать? Или… или… или…
А пока, получается так, что все слухи из-за отсутствия информации. И даже «частные» комментарии специалистов или в конец ситуацию запутывают или уводят в ненужном направлении.
Например, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов, говоря о хорошей подготовке и конспирации инициаторов акции все-таки склоняется (или склоняет других) к политической подоплеке дела: – «Время начала проведения этой операции, которая была заранее спланирована … мне почему-то напоминает операцию по маскировке заказчика. То есть, проведены были выборы по всей стране. Соответственно, всегда после выборов есть недовольные этими выборами, и тут же начинаются действия, которые я бы трактовал как террористические. Дается такой как бы намек: это … дело рук людей, которые недовольны тем, как готовились выборы, как они происходили и их результатами…».
А руководитель движения «Христианское государство – Святая Русь» Александр Калинин вспоминает, что 10 сентября им прислали письмо, авторы которого утверждают, что «можно дестабилизировать всю инфраструктуру России» телефонными звонками, и что это гораздо более действенный метод, чем поджоги кинотеатров, которыми угрожали члены движения. И сразу же по стране пронеслась волна «террора». А это значит, что «люди массово не хотят видеть в наших кинотеатрах «Матильду».
Далась им эта «Матильда». Этот фильм и так уже раскрутили до небес, не потратив ни копейки на рекламу сверх намеченного.
И все-таки, как ни пытаются власти своим молчанием направить мозги россиян в сторону воинствующих арабов и националистически настроенных «хохлов», как ни открещивается от всего господин Пучков, версия об учениях, даже если официально не подтвердится (официально по любому не подтвердится), все равно она будет на подозрении.
Вот смотрите – самое начало «телефонного террора». И многие местные власти и представители спецслужб на местах спокойно комментируют случаи «минирования». А потом или как в рот воды набрали или просят не называть их фамилий. Или вовсе позволяют себе играть в дешевых цензоров.
12 сентября «АИФ-Прикамье» опубликовало комментарий помощника генерального инспектора министерства обороны Олега Островского, назвавшего эвакуации «масштабными антитеррористическими учениями». Вскоре имя Островского из материала удалили, а позже на сайте газеты стала недоступна и сама статья. В редакции заявили, что статью сняли с сайта, потому что «уточняется информация», написанная в ней.
Сейчас в спецслужбах говорят, что отсутствие информации – это осознанный ход для недопущения паники. Хотя, не зная, с каким врагом тебе придется столкнуться, я думаю, запаникуешь еще пуще.
А власть выдает лишь цифры потерь – да и то, строго государственных. Миллиард рублей из бюджета. Потерь бизнеса никто не считает и не собирается. Генеральный директор компании «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов заявил, что в случае эвакуации потери несут ретейлеры, а не ТЦ.
К примеру, каждый час простоя ТЦ «Афимолла» в зависимости от времени суток и дня недели обходится его арендаторам от 50 до 150 тысяч долларов в час. «Арендаторы теряют де-факто полдня-день в оборотах. Все зависит от конкретного комплекса, но в среднем для ТЦ площадью 50 тысяч квадратных метров дневной оборот должен быть 30–35 миллионов рублей (520–607 тысяч долларов по курсу ЦБ)», - это уже «рассфасовка» цифр от независимого эксперта Петра Исаева.
В такой ситуации, когда волна «террора» схлынет и, бизнесмены начнут подсчитывать свои потери и искать – с кого бы спросить компенсацию ущерба, государству и чиновникам тем более невыгодно будет признаваться, что это они-де проверяли свою и нашу с вами готовность к чрезвычайным ситуациям. Завалят исками.
Так что, сейчас проще держаться за «арабов» или «украинский след» – это «надежные» спутники многих сегодняшних бед. И иногда подкидывать «потребителю» другие версии, которые, может, и гроша ломанного не стоят, но на время отвлекут людей от поисков истинных причин случившегося.
Например, тюменский политолог Аркадий Либерман уже дал пищу для размышлений, выделив свои два варианта хода событий: «Первый – это обычное осеннее обострение у лиц с психическими расстройствами. А второй момент заключается в том, что прошла первая учебная неделя. Возможно, ученикам стало скучно и захотелось немного адреналина в крови». В общем, половину страны «зазвонили» психи с уклоном на осень, а вторую половину – «школяры», которым задают на дом настолько мало, что они просто помирают со скуки.
И вот совсем недавно на горизонте вновь появился Питер, где очередной «телефонный террорист», объявивший заминированным один из клубов в пригороде, как выяснили сыщики, звонил с… японского номера.
Кто будет следующим – китайцы, австралийские аборигены или индейцы племени вануату? Странная позиция власти, похожая на позу испуганного страуса, когда часть тела, которая что-то может сказать, спрятана в землю. А к людям повернута другая весьма характерная часть тела, которая ничего не скажет – но свое отношение к ним демонстрирует без всяких слов.