Командующий ВДВ России получил тяжелые травмы в результате ДТП под Мурманском
Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков попал в ДТП в Мурманской области. Полковник получил тяжелые травмы. Он находится в реанимации госпиталя Северного флота
Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковник Андрей Сердюков попал в ДТП в Мурманской области. Полковник получил тяжелые травмы. Он находится в реанимации госпиталя Северного флота.
Авария произошла еще 15 сентября на 1420-м километре автодороги Р21 «Кола». В микроавтобус Volkswagen Caravella, который следовал в кортеже в сопровождении машин военной автоинспекции, врезался легковой автомобиль Chevrolet Lanos. В результате удара микроавтобус опрокинулся.
Андрей Сердюков получил серьезную черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. В аварии также пострадал заместитель Главкома по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков. У него врачи зафиксировали несколько переломов.
Травмы получили 49-летний помощник главкома и 35-летний адъютант. Водитель Chevrolet от полученных ранений скончался в машине «скорой помощи», его супруга госпитализирована с тяжелыми травмами. В машине также находились подростки 16 и 17 лет. Они отделались незначительными ушибами.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.