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19 сентября 12:55

На военных учениях «Запад-2017» вертолет Ка-52 дал залп ракетами по зрителям

В ходе военных учений «Запад-2017», которые проходят на полигоне Лужский, вертолет Ка-52 случайно обстрелял зрителей ракетами. Согласно предварительным данным, в результате обстрела как минимум два человека получили тяжелые ранения

Фото: ТВ Центр

В ходе военных учений «Запад-2017», которые проходят на полигоне Лужский, вертолет Ка-52 случайно обстрелял зрителей ракетами. Согласно предварительным данным, в результате обстрела как минимум два человека получили тяжелые ранения. Портал 66.ru сообщает, что ранения получили журналисты.

«Они летели на цели, оставалось метров 500. По заданию на боевом пути включаются цепи вооружения - они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами», - сообщил один из очевидцев.

В результате происшествия сгорели минимум два автомобиля. Два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в больнице.

«Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», - отметил очевидец.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) опровергли информацию о том, что в ходе учений пострадали люди. По версии военных, повреждения получил только один из грузовиков.

Российско-белорусские учения «Запад-2017» проводятся с 14 по 20 сентября, в них участвуют 12,7 тысяч военнослужащих.

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